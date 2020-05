Premiere: Fotowettbewerb für die Brandenburger Altstadt

Brandenburg/H

Neue Perspektiven, Farbspiele, Szenen der Vergangenheit und Gegenwart begeistern Gabriele Althoff. Sie zückt ihr Smartphone, betrachtet eine Hauswand in der Bäckerstraße und drückt auf den Auslöser ihres iPhones.

Nur Fotos aus der Altstadt

Die Brandenburgerin startet mit Mitgliedern des Vereins „Die Altstädter“ einen Fotowettbewerb zum Motto „Hingucken“, bei dem nur Motive aus dem Stadtteil erlaubt sind.

Anzeige

Die Vereinsmitglieder Gabriele Althoff und Guido Schütz hoffen auf neue Entdeckungen. Sie können sich vorstellen, dass traditionelle Sehenswürdigkeiten wie der Roland am Altstädtischen Markt in „neuen, vielleicht schrägen und verrückten Betrachtungsweisen“ ganz anders aussehen könnten.

Weitere MAZ+ Artikel

Der 13-jährige Oscar ist Guido Schütz´ Sohn und sieht sich die Altstadt für ein paar Sekunden vom Boden aus an. Er hockt sich in der Ritterstraße auf die Straßenbahngleise und hält den Moment fest. Während die Wolken am Himmel vorbeiziehen, scheint das Stadtbild für den Bruchteil von Sekunden zu verschwimmen.

Oscar Schütz hat die Straßenbahngleise in der Ritterstraße fotografiert. Quelle: Oscar Schütz

Reiz der historischen Straßen

Gabriele Althoff lebt seit 3 Jahren in der Brandenburger Altstadt. Bis heute haben die historischen Straßen für sie einen besonderen Reiz. „Der Stadtteil ist nicht wie aus dem Bilderbuch und perfekt, es gibt auch Zeugnisse des Verfalls. Darin kann eine gewisse Ästhetik liegen, dadurch wirken die Straßen sehr authentisch, insbesondere durch alte Schriftzüge, die auf traditionelle Handwerke wie den Klempnermeister und die Fischräucherei hinweisen“, sagt die Havelstädterin.

Diese Hauswand hat Oscar Schütz in der Straße Kommunikation fotografiert. Die rote Farbe der Ziegel symbolisiert die Brandenburger Altstadt. Quelle: Oscar Schütz

Neuer Blick für Details

Als sie vor einem historischen Haus in der Bäckerstraße steht, bewundert sie den Stuck an der Decke und fragt sich, welche Restaurierung dort möglich wäre. Seit dem Start des Fotowettbewerbs nimmt sie Details in ihrem Stadtteil bewusster wahr.

„Normalerweise haben wir alle unsere festen Wege. Bei mir sind es meist Spaziergänge zum Buchladen, dem Bürgerhaus in der Bäckerstraße und zur Jahrtausendbrücke. Jetzt wechsel ich häufiger die Straßenseite, gehe neue Wege, schaue nach unten, oben und achte viel mehr auf Kleinigkeiten“, sagt die Havelstädterin.

Bildbearbeitung erlaubt

Vereinsmitglied Guido Schütz könnte sich bei „Hingucken“ eine Porträt-Fotoserie der Anwohner vorstellen. Wichtig sind ihm die Originalität, das Motiv, die Wahl des Bildausschnitts, der Perspektive und die technische Qualität.

Er betont, dass auch Bearbeitungen per Photoshop möglich sind und nicht nur Brandenburger, sondern auch Touristen an dem Wettbewerb teilnehmen können. „Wichtig ist, dass es der Jury gefällt. Menschen, die kreativ sind und mit fotografischem Blick durch die Altstadt gehen, sehen ständig neue Dinge. Und auf diese Entdeckungen freuen wir uns“, sagt der 51-Jährige.

Info: Teilnehmer des Fottowettbewerbs „Hingucken“ können bis zu fünf Bilder einsenden. Erlaubt sind Hoch- und Querformate, die Auflösung sollte mindestens 300 dpi betragen. Einsendeschluss ist der 15. November 2020. Infos zum Wettbewerb unter www.brandenburg-altstadt.de. Fragen beantwortet Guido Schütz per Mail an guido.schuetz@diealtstaedter.de

Von André Großmann