Premiere: Jugendliche drehen einen Film gegen Müll in Hohenstücken

Brandenburg/H

Müll auf den Straßen, weggeworfene Smartphones, Möbelstücke und Plastikflaschen in Gewässern ärgern Julian Baumgart. „Ich frage mich, was Menschen davon haben, ihre Abfälle einfach wegzuwerfen“, sagt der 13-Jährige.

Videos dokumentieren Probleme

Das Problem lässt den Oberschüler geschockt zurück. Er und andere Jugendliche wollen ein Zeichen setzen. Erstmals drehen sie im Kinder- und Jugendfreizeitclub (Kiju) ein Video für den Deutschen Jugendfilmpreis.

Erstes Video für den Jugendfilmpreis Erstmals bewerben sich Brandenburger Teenager aus dem Kinder- und Jugendfreizeitclub (Kiju) für den Jugendfilmpreis. In diesem Jahr reichen junge Filmemacher Beiträge zum Motto „Hin und Weg“ ein. Verschiedene Themen sind möglich, Einsendeschluss ist der 15. Januar. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 1000 Euro. Teilnehmen können Filmschaffende bis 25 Jahre, sowohl allein als auch in der Gruppe. Der Kurzfilm „Hin zur Umwelt und weg vom Müll“ feiert Samstag, den 11. Januar Premiere und ist ab 15 Uhr im Kiju zu sehen.

Im zwölfminütigen Clip „Hin zur Umwelt und weg vom Müll“ laufen die Teenager durch den Brandenburger Stadtteil Hohenstücken. Sie befreien den Skatepark von Mülltüten, sehen eingeschlagene Autoscheiben im Parkhaus am Tschirchdamm und filmen die Probleme mit einer Spiegelreflexkamera.

Film ohne Drehbuch

Die Filmszenen entstehen ohne Drehbuch, die Teenager improvisieren und reden sofort über ihre Erlebnisse. „Wir sagen direkt, was wir fühlen und was uns wichtig ist. Es ist gar nicht so einfach, jedes Mal mit Betonung zu sprechen und an die Zuschauer im Hintergrund zu denken, die den Film sehen“, sagt der 14-jährige Max Horvath.

Für ihn und seinen Freund Jonas El Rhazouani ist es der erste Videodreh. Sie überwinden sich, um die Konzentration vor der Kamera zu bewahren und stellen sich so auch ihren Ängsten.

Strategie gegen Lampenfieber

„Ich habe sonst immer Lampenfieber und bin nervös. Der Dreh mit Freunden und bekannten Gesichtern hilft mir, damit umzugehen und mich auf neue Situationen einzustellen“, sagt Jonas El Rhazouani.

Um das zu schaffen, hat der Oberschüler seine eigene Strategie. „Ich tue einfach so, als wäre die Kamera nicht da“, sagt der Brandenburger. Wenn er nicht vor der Kamera steht, filmt er und lernt, auf die richtigen Kameraeinstellungen zu achten.

Träume vom Kino

13 Jugendliche wirken von der ersten Szene bis zum letzten Drehtag am Projekt mit. Anwohner sprechen sie auf den Kurzfilm an und hinterfragen die Ideen der Jugendlichen.

Die Teenager sind stolz auf ihre Arbeit und träumen von einer Vorführung in den Brandenburger Kinos. „Es wäre schon toll, wenn das hier in der Stadt zu sehen wäre oder bei Youtube“, sagt Julian Baumgart. Ein Filmstar will der 13-Jährige aber nicht werden, weil er keine Lust habe, im Minutentakt fotografiert zu werden.

Für Streetworkerin Denise Rexhausen vom Humanistischen Regionalverband zeigen die Dreharbeiten für den Kurzfilm, wie wichtig das Projekt für die Jugendlichen ist.

Pläne für weitere Videos

„Sie hinterfragen und reflektieren das Thema ganz anders und verarbeiten es direkt mit ihren Erlebnissen in der Nachbarschaft“, sagt die Koordinatorin. Für sie steht fest, dass die Brandenburger zwischen 11 und 15 Jahren weitere Videos drehen und sich mit ihren Erfahrungen auseinandersetzen.

Für Jonas El Rhazouani ist der Videoclip mehr als ein Film. Er sieht darin eher eine Botschaft an andere Havelstädter. „Mir liegt es am Herzen, dass wir etwas tun und nicht wegschauen“, sagt der Brandenburger. Gemeinsam mit mehreren Jugendlichen und Denise Rexhausen plant er eine monatliche Müllsammelaktion.

Die Mitglieder der jungen Filmcrew wollen auch im nächsten Jahr einen Beitrag für den Deutschen Jugendfilmpreis einreichen. „Die Teenager beschäftigen viele Themen, besonders das Mobbing in der Schule und die erste Liebe. Das bietet Stoff für viele spannende Geschichten“, sagt Streetworkerin Denise Rexhausen.

Von André Großmann