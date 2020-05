Premiere: Kinder suchen Schätze in Hohenstücken

Brandenburg/H

Zwerge, Regenbögen und einen einsamen König sehen Kinder bei der ersten Schatzsuche der Gebrüder-Grimm-Grundschule. Bei ihrer Tour laufen sie durch den Stadtteil Hohenstücken, besichtigen zehn märchenhafte Orte und suchen nach einem Lösungswort.

Neue Abenteuer

„Das ist für mich ein Abenteuer. Ich entdecke gern etwas Neues und bin überrascht, wie grün es hier manchmal aussieht. Einige Figuren aus den Märchen und Gegenden kannte ich noch gar nicht“, sagt die zehnjährige Emely Rossner.

Gemeinsam mit Leila Rinke betrachtet sie den Innenhof einer Wohnsiedlung in der Kopenhagener Straße, klettert auf einen Baum und erblickt dann eine Holzskulptur. „Das ist ein König. Er hat seine Buchstabenkrone an einen Drachen verloren und schaut ihr nun traurig hinterher“, sagt Stefanie Kauffmann den Kindern.

Die Grundschullehrerin ist in Hohenstücken aufgewachsen und Fan des Geocaching. Bei dieser Art der digitalen Schatzsuche ermitteln Menschen mithilfe eines GPS-Empfängers verschiedene Verstecke anhand geografischer Koordinaten. „Mir fiel auf, dass es im Stadtteil kaum Orte für so ein Abenteuer gibt und das wollten wir ändern“, sagt die Brandenburgerin.

Märchenhafte Orte in Hohenstücken

Sie und ihre Kollegin Charlotte Reschke denken darüber nach, welche Gegenden Kinder an Märchen erinnern und gestalten einen Plan für die Expedition. Dabei ist ihnen wichtig, dass Familien diese auch ohne Smartphone und Internet besichtigen können. Die zwei Brandenburgerinnen laufen durch den Stadtteil, platzieren Hinweise und Dosen mit jeweils einem Buchstaben für das Lösungswort.

„Jedes Kind aus Brandenburg an der Havel kann die Tour erleben, auch wenn es nicht an unserer Schule ist. Wir wollen ihre Fantasie anregen und den Blick für Details in ihrer Umgebung schärfen. Jeder Ort kann märchenhaft sein, wenn man nur genauer hinsieht“, sagt Charlotte Reschke.

Prinz mit Sonnenbrille

Sie betont, wie schwierig Kontaktverbote und gesperrte Spielplätze für Kinder in Zeiten der Corona-Eindämmungsverordnungen sind. „Ihnen fehlt die Bewegung an der frischen Luft und neue Erlebnisse. Jetzt können sie aber jederzeit mit ihren Familien auf Erkundungstour gehen. Wir hoffen, dass spricht sich schnell herum“, sagt die 31-Jährige.

Das Abenteuer fasziniert auch die Drittklässlerin Ragad Tawil. Sie lebt in Hohenstücken und entdeckt dennoch mehrere Orte, die sie noch nicht kennt. Als die Grundschülerin in der Willibald-Alexis-Straße das Bild eines „coolen Prinzen mit Sonnenbrille“ erblickt, sprintet sie zum Plattenbau und sieht sich die Zeichnung genauer an. Eine Minute später entdeckt die Havelstädterin eine rosa Dose und notiert sich sofort den Buchstaben des Lösungswortes.

Ruhm auf der Schulhomepage

Als die Kinder durch die Gertraudenstraße laufen, betrachten sie schließlich ein Wandgemälde des gestiefelten Katers und entschlüsseln ein weiteres Rätsel. Wie das Lösungswort lautet, verraten sie aber nicht.

„Es hat aber etwas mit Zusammenhalt zu tun und der ist umso wichtiger in dieser Zeit“, sagt Charlotte Reschke. Erfolgreichen Schatzjägern verspricht die Lehrerin „ewigen Ruhm“ und eine Veröffentlichung ihrer Namen auf der Schulhomepage.

Pläne für die nächste Schatzsuche

Sie und Stefanie Kauffmann planen schon die nächste Schatzsuche. „Wir sind auch mit dem Fahrrad im Stadtteil unterwegs und suchen weitere märchenhafte Ecken. Wer weiß, was wir noch alles finden. Gerüchten zufolge treibt sich in Hohenstücken auch ein Gorilla herum“, sagen die Brandenburgerinnen und lächeln.

Infos zur ersten Schatzsuche der Gebrüder-Grimm-Grundschule unter www.grimm-grundschule.de

Von André Großmann