Brandenburg an der Havel - Premiere: So kochen Brandenburger Grundschüler in einem Doppeldeckerbus von 1974

Sechstklässler der Fontaneschule kochen in einem ehemaligen Doppeldeckerbus der Berliner Verkehrsbetriebe aus dem Jahr 1974. Koch Martin Schneider sagt, warum das so ist und wieso er Kindern hilft.