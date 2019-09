Premiere: So planen zwei Brandenburgerinnen eine neue Geburtskultur

Brandenburg/H

Das Wunder der Geburt fasziniert Sandra Weißflor. Die Brandenburgerin will schwangere Frauen mental unterstützen, arbeitet hierfür mit Handauflegen, Fantasiereisen, Atemübungen und setzt auf die Flowbirthing-Philosophie.

Erweckung der weiblichen Urkräfte

Das Konzept ist für sie der Aufbruch in eine neue Geburtskultur, der „altes Frauenwissen mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft zur Erweckung der weiblichen Urkraft und Überwindung von Angst und Ohnmacht“ vereint. Die 27-Jährige hat für sich eine Faustregel.

„Man soll sein Kind dort bekommen, wo man sich vorstellen kann, auch Sex zu haben. Und die wenigsten können das in einer klinischen Umgebung“, sagt Weißflor. Sie ist nach eigener Aussage die erste Mentorin der Idee in der Havelstadt und will den Bekanntheitsgrad des Flowbirthing steigern.

Dienerin für Schwangere

Hierfür arbeitet die Brandenburgerin mit Nathalie Gräbner zusammen. Die 25-Jährige ist eine sogenannte Doula, der Begriff stammt aus dem Altgriechischen und heißt übersetzt Dienerin. Gräbner steht werdenden Müttern vor, während und nach der Geburt emotional zur Seite. Sie hält Gebärenden die Hand, kauft Lebensmittel, kocht für sie und massiert Schwangere. Beide Frauen empfinden werdende Mütter als „Göttinnen unter der Geburt“ und Expertinnen der Schwangerschaft. „Die Schwangere fühlt, ob alles in Ordnung ist oder eben nicht“, sagt Sandra Weißflor.

Sie ist der Ansicht, dass Frauen mehr Möglichkeiten haben sollten, sich in der Schwangerschaft auf ihr Inneres zu konzentrieren. „Äußere Einflüsse und technische Gerätschaften in Kliniken können die Konzentration erschweren“, sagen sowohl Weißflor als auch Gräbner. Das Duo setzt auf einen sogenannten Flow, bei dem „eine ganzheitliche Verbindung von Körper, Geist und Seele besteht.“

Skepsis gegenüber der Medizin

„Ich hoffe bei Geburten auf weniger Interventionen und Kaiserschnitte“, sagt Gräbner der MAZ. Für sie ist es „eine Frage der Zeit, bis sich Dinge verändern.“ Sandra Weißflor empfiehlt Kritikern, die ausschließlich auf die Medizin vertrauen, eine neue Sicht der Dinge. „Man sollte nicht immer nur Anderen vertrauen, die Prognosen stellen. Es ist auch so, dass Untersuchungsergebnisse falsch sind. Die Medizin ist wichtig, gibt aber keine absolute Sicherheit“, sagt die Brandenburgerin. Dies sei aber ihre private Meinung, sie überlasse es jeder Schwangeren, ihren Weg zu gehen.

Positive Gedanken gegen Ängste

Die Brandenburgerin will bei Frauen das „Wiederentdecken der eigenen Weisheit fördern“ und „weg von der Routine in der Geburtsmedizin.“ Ihrer Ansicht gehen jahrtausendalte Erkenntnisse des Geburtswissens durch den „kulturellen Zeitgeist“ verloren. „Ich wünsche mir, dass wir die Heiligkeit der Geburt wieder in Demut, Dankbarkeit und Würde erleben“, sagt die Flowbirthing-Mentorin der MAZ.

Sie will „von Angst geprägte Überzeugungen in positive und vertrauensschaffende Ideen“ umwandeln. Denn für sie werde die Geburt häufig mit Horrorschmerzen und –bildern assoziiert. „Unsere Vorstellungen sind vor allem durch den Zeitgeist geprägt und leider ist es momentan so, dass wir in einer Angstgesellschaft leben, uns wohlfühlen mit vielen Kontrollen, wie dem Ultraschall“, kommentiert sie. Die Frauen sollten ihrer Meinung nach stattdessen „bei sich bleiben“ und Reizüberflutungen vermeiden.

Sie betont, wie wichtig es sei, Ängsten mit Mut und Ehrlichkeit gegenüberzutreten. „Dadurch werden die Voraussetzungen für eine komplikationslose und schmerzarme Geburt geschaffen“, sagt die Brandenburgerin. Sie betont, dass die „Kraft der Gedanken“ in der Medizin unterschätzt werde. „Jede Schwangere soll für sich entscheiden, was sie möchte, denn jede Geburt ist anders“, sagt Sandra Weißflor.

Beide Brandenburgerinnen betonen, dass sie keine Konkurrenz für Hebammen sind und diese bei ihrer Arbeit unterstützen wollen. „Uns ist auch klar, dass wir nur mental helfen und keine medizinische Ausbildung haben. Wir wollen Hebammen beistehen, damit sie auch mal durchatmen können“, kommentiert Gräbner.

Hoffnung auf rationale Debatte

Für den Chefarzt der Brandenburger Frauenklinik Peter Ledwon ist klar, dass hinter den verschiedenen Herangehensweisen an die Geburt unterschiedliche Lebenshaltungen und Konzepte stehen. Eine generelle Kritik an Kliniken hält er für unangebracht.

Für den Chefarzt der Brandenburger Frauenklinik Peter Ledwon ist es wichtig, dass Schwangere sich wohlfühlen. Quelle: Klinikum Brandenburg

Er hofft auf eine rationale statt emotionale Debatte und betont, dass der Umgang mit einer schwangeren Frau immer respektvoll und höflich sein muss. „Aber wenn es zu einer klinischen Notfallsituation kommt, müssen wir sofort übernehmen. Dann zählt jede Minute“, sagt der 56-Jährige der MAZ.

Doulas als Begleitung im Klinikum

Der Chefarzt betont, dass jede werdende Mutter im städtischen Klinikum eine Begleitperson ihrer Wahl mitbringen kann. „Auf ausdrücklichen Wunsch kann auch eine Doula dabei sein. Wir machen fast alles möglich“, sagt der Mediziner.

Er äußert auf MAZ-Anfrage, dass die Abläufe im Kreißsaal und in der Klinik einige Frauen verunsichern können und dass durch Ängste wiederum unerwünschte Wirkungen auf den Geburtsverlauf entstehen. Der Mediziner ist sicher, dass Entbindungskliniken nicht mehr „kalt und unpersönlich, wie vielleicht noch vor 40 Jahren“ seien.

Für die Geburtshilfe gilt laut Ledwon das Prinzip der informierten Einwilligung. Dabei würden alle medizinischen Maßnahmen und Eingriffe in den Geburtsablauf mit den Frauen besprochen und nur nach Genehmigung vorgenommen. Davon ausgenommen seien „extreme Notfallsituationen.“

Statistisch betrachtet komme es auch bei noch so positiver Stimmung der Frau und völlig unbeeinflusstem Verlauf zu „Gefährdungssituationen, die sich nur klinisch erfolgreich lösen lassen.“ Der Mediziner zieht ein Fazit. „Das letztendlich wichtigste Ziel einer Geburt besteht darin, dass daraus ein gesundes Kind resultiert“, sagt Ledwon der MAZ.

Das sehen auch Sandra Weißflor und Nathalie Gräbner so. Sie wollen Kompromisse suchen und ihre Arbeit in den nächsten Monaten weiteren Hebammen, Kliniken und Frauenärzten in der Havelstadt vorstellen.

Von André Großmann