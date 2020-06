Brandenburg/H

Für die Abschlussklasse 2020 der Oberschule Nord ist in diesem Jahr alles ein bisschen anders. Zunächst fiel auf Grund der Corona-Krise wochenlang der Unterricht aus. Dann herrschte in Klassenzimmern gruppenweise Beschulung, geprüft wurde unter strengen Hygieneauflagen. Und nun ist die Abschlussfeier zur Premiere in der Geschichte der Schule geworden. Denn erstmals wurde sie am Freitag als Open-Air-Ereignis an der Regattastrecke gefeiert.

Wichtiger Ort für Brandenburg

Die Stadt hatte den Schulen verschiedene Möglichkeiten für ihre Feiern angeboten. Damit neben den Schülern selbst Eltern und Lehrer teilnehmen können. Die Regattastrecke war eine dieser Optionen.

Die OS Nord griff – ebenso wie die Nicolaischule – zu. „Die Regattastrecke gibt der Stadt ein Stück weit Identität“, sagte Schulleiterin Claudia Wernicke in ihrer feierlichen Ansprache. „Am Ort, wo sich sonst die Elite des Wassersports misst, dürfen wir heute unsere Abschlusszeugnisse überreichen.“

Zur Galerie Mit Blick aufs Wasser und bei leichtem Nieselregen startete die Zeugnisübergabe am Freitag um 10 Uhr. Klassenweise wurde der Abschluss bis zum späten Nachmittag gefeiert.

Klassenweise traten die Zehntklässler an, um sich ihre Beurteilungen abzuholen. Die 10a startete um 10 Uhr morgens. Schüler, Eltern und Lehrer verteilten sich auf der Tribüne – dankbar für die Überdachung, denn es fiel leichter Nieselregen. Sie blickten auf den Beetzsee und die riesige Anzeigentafel im Wasser. Auf ihr liefen Impressionen aus den vier Jahren der Abschlussklasse.

56 Prozent mit guten bis sehr gutem Abschluss

„Wir haben die mit Abstand ungewöhnlichsten Wochen unserer aller Geschichte hinter uns“, erinnerte Wernicke. Dabei sei klar geworden, dass sich Bildung nicht downloaden lässt, zog sie Bilanz für das Homeschooling. Doch das Erreichte sei eben nicht nur Ergebnis der vergangenen Wochen, sondern der vergangenen vier Jahre, gab sie den Schülern mit auf den Weg.

„Die Ergebnisse weichen in der Summe nicht großartig von den Vorjahren ab“, stellte die Schulleiterin erfreut fest. Von den insgesamt 100 Schülern haben drei ihren Abschluss mit Förderschwerpunkt Lernen gemacht, drei die Berufsbildungsreife, 28 die erweiterte Berufsbildungsreife, 36 die Fachoberschulreife und 30 die Fachoberschulreife Gymnasium erreicht. „Damit haben 56 Prozent einen guten bis sehr guten Abschluss gemacht. Das sollte uns mit Stolz erfüllen“, meinte die Schulleiterin.

Umarmungen fehlten

Entsprechend gerührt verabschiedeten die Klassenlehrer ihre Schüler in den neuen Lebensabschnitt – allerdings auch das mit mehr Abstand als sonst. „Es war fürchterlich, euch nicht umarmen zu können“, sagte Klassenlehrerin Sabine Trybull-Jaschik nach der Zeugnisübergabe.

Nach einer Stunde verließen die 10a und Eltern langsam das Gelände. Die nächste Klasse rückte zum feierlichen Open-Air-Ereignis an. Insgesamt folgten drei Durchgänge.

OS Nord-Schulleiterin Claudia Wernicke schließt nicht aus, dass der Abschlussjahrgang 2021 genauso verabschiedet wird. „Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen“, sagte sie.

Am kommenden Montag werden die Schüler der Nicolaischule ebenfalls ihre Feier unter freiem Himmel begehen.

Von Antje Preuschoff