Premiere mit Kritik: Brandenburger Teenager bewerten am Tag der Jugend die Stadt

Brandenburg/Havel

200 Kinder und Teenager feiern zum ersten Mal den Internationalen Tag der Jugend am Packhof. Streetworkerin Katja Glomm hofft, dass sich die Veranstaltung als neue Tradition in Brandenburg an der Havel etabliert.

Kritik für Jugendarbeit der Verwaltung

Zwischen legalen Graffitiwänden, Undine und Chill-Area arbeiten 15 Vereine und Träger zusammen, die Stadt ist Schirmherr des Events und sponsert 500 Euro. Doch trotz des Wetters herrscht nicht nur Sonnenschein, Gäste und Streetworker kritisieren die Jugendarbeit der Stadtverwaltung.

Katja Glomm, Denise Rexhausen und andere Sozialarbeiter fordern trägerübergreifend ein Kinder- und Jugendforum, wie in Potsdam und Teltow. „Dieses Format ist wichtig, damit wir hören, wie die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in der Stadt sind. Wir wollen wissen, wo wir Veränderungen schaffen können, damit sie sich wohl fühlen. Dieses Forum müsste zentral koordiniert werden, am besten vom Kinder- und Jugendbeauftragten“, sagen sie.

Jugendliche fühlen sich vernachlässigt

Doch diese Stelle ist unbesetzt. Zuletzt hatte Marvin Rathmann das Ehrenamt von April 2019 bis Ende August 2020 inne. Doch wie beurteilen Brandenburger Jugendliche wie Jason Sobek die Arbeit der Stadt?

„Die Jugendlichen werden in der Brandenburg an der Havel schon vernachlässigt. Wenn man nicht gerade einen großen Freundeskreis hat, ist man relativ schnell auf sich allein gestellt. Ich wünsche mir mehr Freizeitangebote und hoffe, dass wir mehr Gehör finden. Wir brauchen auch mehr zentrale Plätze, mit Möglichkeiten für die Jugend“, sagt der 16-Jährige. Er und sein zwei Jahre älterer Bruder Jemy hoffen auf eine neue Fläche zum Skaten.

Wenn Jason die Stadt benoten müsste, würde er eine 3 oder 4 vergeben, „Es wird einfach nicht genug getan“, sagt er der MAZ. Aktuell leben laut Conny Grunicke von der Fachgruppenleitung Statistik und Wahlen in Brandenburg an der Havel 7234 Jugendliche im Alter von 14-26 Jahren.

Skater Christian Heise wünscht sich, dass sie mehr Beachtung finden. „Die Jugendlichen haben ein Jahr lang auf soviel verzichtet, Rücksicht genommen und das Homeschooling gut gemeistert. Es wäre ein schönes Zeichen der Verwaltung, wenn sie mehr auf die Teenager zugeht, denn sie sind die Zukunft dieser Stadt“.

Wunsch nach mehr Events

Ano (links) und Sophie besprühen eine legale Fläche auf dem Packhofgelände. Quelle: André Großmann

Auch Sophie Hennig hofft, dass sich etwas ändert. „Dieser Tag ist zwar schön, aber nur ein kleiner Anfang. Die Stadt sollte uns mehr Möglichkeiten und Aktionen bieten“, sagt die 18-Jährige. Sie bewertet die Jugendarbeit der Stadt mit der Note 4.

„Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir fast unerwünscht sind und vom Ordnungsamt oder der Polizei vertrieben werden. Es wäre klasse, wenn wir die Fläche auf dem Packhof häufiger nutzen können, für kulturelle Events, Podiumsdiskussionen und als Anlaufpunkt“, sagt sie.

Von André Großmann