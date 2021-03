Pritzerbe

Wer Pritzerbe nur als Fischerstädtchen beschreibt, hat bei Jürgen Patzlaff (69) schon verloren. Für den Ortschronisten ist die jüngere Geschichte seines Heimatortes vor allem mit der Schifffahrt verbunden. Und der Kapitän im Ruhestand tut alles dafür, dass der einst bestimmende Wirtschaftszweig an der Havel nicht vollends in Vergessenheit gerät. Patzlaff betreut nicht nur den zum Schifffahrtsmuseum umgebauten Schleppkahn „Ilse-Lucie“ an der Ablage. Gerade ist sein erstes Buch zur Pritzerber Schifffahrtsgeschichte erschienen.

Jürgen Patzlaff war sein ganzes Berufsleben als Binnenschiffer auf den Wasserstraßen unterwegs. Heute ist der Kapitän im Ruhestand Buchautor, Ortschronist und Vorsitzender des Pritzerber Schifffahrtsverein. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bei der Lektüre des reich bebilderten Werkes wird schnell klar, welche bedeutende Rolle Werften, Schleppkähne und Motorschiffe für den Lebensunterhalt zahlreicher Familien in Pritzerbe, Fohrde, Tieckow und Kützkow besaßen. „Mich hat es schon immer geärgert, dass selbst in der Festschrift zur 1000-Jahr-Feier Pritzerbes 1948 Schiffbau und Schifffahrt keine Erwähnung mehr fanden“, erinnert sich Patzlaff. Dabei wurde noch 19 Jahre vor dem Jubiläum das letzte Schiff in der Stadt gebaut. Es war der Schleppkahn „Ilse-Lucie“. 1929 fertiggestellt bei Wilhelm Paelegrim, eine der angesehensten Werften jener Zeit. Eigner Albert Dannenberg aus Schmergow verlor den Kahn 1945 bei einer Beschlagnahmung. Das weitere Schicksal der „Ilse-Lucie“ ist bis heute nicht aufgeklärt. Insgesamt wurden 17 Schiffe für die Sowjetunion beschlagnahmt. Ob sie dort jemals ankamen, steht auf einem anderen Blatt.

Pritzerbe war eine Hochburg der Schifffahrt. Von 1939 bis 1945 wurden 36 Eigner gezählt. Noch viel mehr waren es vor dem Ersten Weltkrieg. Dazu kamen Eigner in Fohrde und Kützkow. Ihre Kähne waren für Auftraggeber mit klangvollen Namen unterwegs. Wie die Neue-Berliner-Schnelldampfer-Gesellschaft oder die Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft. Im Ersten Weltkrieg mussten Pritzerber Schiffer im westdeutschen Kanalgebiet das Schiffer-Ersatz-Bataillon verstärken. Angestellte Pritzerber Schiffer fuhren bei verschiedenen Tankschiffreedereien oder machten Kariere, wie der 1866 geborene Karl Vortisch. Der Sohn eines Pritzerber Eigners schaffte es bis zum Direktor der Transport-Genossenschaft zu Berlin, ein Zusammenschluss von mehr als 3500 Schiffseignern mit über 4000 Frachtschiffen.

Der Schleppkahn "Hella" von 1905 war der letzte Schiffbau mit Schräckheck (Bretteldeck) auf der Werft von Wilhelm Paelegrim. Quelle: privat

Vieles wäre wohl vergessen, wenn es nicht Menschen wie Jürgen Patzlaff gäbe, die mit Leidenschaft und Herzblut Heimatgeschichte lebendig halten. Angeregt schon 1982 durch die damals viel beachtete Ausstellung „Stromauf Stromab“ im Brandenburger Heimatmuseum. 1987 rettete Patzlaff Schiffspapiere, Werft- und Namensschild eines Pritzerber Schiffes in Aken/Elbe in letzter Minute vor dem Abwracken. „Damit startete meine Sammeltätigkeit, die nach der deutschen Einheit und der Einrichtung der Amtsgerichte mit den Binnenschiffsregistern richtig Fahrt bekam“, so der Buchautor, der bei der technischen Umsetzung tatkräftige Unterstützung von seiner Lebensgefährtin Iris Muschol bekam, deren Familie selbst mit der Pritzerber Schifffahrt verbunden ist.

Der letzte Pritzerber Schiffer Die von Jürgen Patzlaff herausgegebene Broschüre zur Pritzerber Schifffahrtsgeschichte ist in der Pritzerber Sonnen-Apotheke für 15 Euro käuflich zu erwerben. Interessenten können sich auch direkt an den Autor wenden. Er ist Ortschronist und Vorsitzender des Pritzerber Schifffahrtsvereins. Der Autor ist eng mit der Binnenschifffahrt verbunden. Jürgen Kurt Patzlaff wurde 1951 in Pritzerbe als Sohn eines Schlossers und einer Schneiderin geboren. Schon als Jugendlicher verbrachte Jürgen Patzlaff die Ferien an Bord des Schiffes „Marie“, das seinem Onkel Karl Eggert gehörte. Nach zehnjähriger Schulausbildung nahm er 1968 die Matrosenlehre bei der Deutschen Binnenreederei Berlin auf. Er qualifizierte sich vom Bootsmann zum Steuermann und Schiffsführer. Mit Einführung des Rheintarifs bei der Binnenreederei wurde Patzlaff als Kapitän eingestuft. Zuletzt fuhr der Pritzerber als freiberuflicher Kapitän, Ablöser und Lotse auf verschiedenen Tankschiffen. Ende 2014 ging er in den Ruhestand. Er war der letzte Pritzerber Schiffer.

Die Pritzerber haben nicht nur Schiffe besessen und gesteuert. Sondern auch gebaut. Es gab drei Werften von Wilhelm Paelegrim, Robert Heuser und Joseph Günther samt ihrer Vorgängerfirmen. Zusammen brachten es die Schiffbauer auf knapp 100 Schiffe, die allesamt Schleppkähne waren. Akribisch hat Autor Patzlaff ihre Baujahre, Namen und Eigner zusammengetragen. So weit dies nach den vorliegenden Dokumenten möglich war. Dazu fehlen auch zeitgenössische Fotos nicht. Darunter der als „Millionenbau“ in die Pritzerber Schifffahrtsgeschichte eingegangene Schleppkahn „Siegfried“ – ein Groß-Plauer-Maßkahn, der erstmals vollständig aus Eisen bestand. Der 1927/28 bei Paelegrim gebaute Kahn war das mit 67 Meter Länge und 912 Tonnen Tragfähigkeit größte in Pritzerbe gebaute Schiff, sprengte aber alle Kostenrahmen. Denn die Bauweise war für Schiffbaumeister Paelegrim Neuland, weshalb er den Auftraggebern Ernst Friesecke und Georg Meier keinen Kostenvoranschlag machen konnte. Bei der Bauausführung und durch die Hinzuziehung von Zulieferern liefen die Ausgaben vollends aus dem Ruder. Schließlich übernahm Schiffseigner Richard Wuttke aus Rogätz den Rohbau und ließ ihn fertig bauen. Später vergaben Schiffseigner ihre Aufträge lieber ins kostengünstigere Holland.

Der Schiffsführer Wilhelm Ludwig aus Fohrde mit seiner Familie auf dem Schleppdampfer "Marie-Luise". Quelle: privat

Noch weniger bekannt dürfte sein, dass die Pritzerber Stadtverordnetenversammlung 1892 die Mittel zur Errichtung einer Schifferfachschule bewilligte. Dort konnten ab 1899 unter anderem Bootsmänner ihre Prüfung zum Elbschifferpatent ablegen. Es gab eine Schifferinnung und die Pritzerber Kahnversicherungs-Gesellschaft mit eigener Spar-und Darlehenskasse. Das Haus in der Kirchstraße 11 mit Pritzerbes einzigem Altbaubalkon steht heute noch. Mit seiner 90 Seiten umfassenden Broschüre ist für Jürgen Patzlaff die Geschichte der Pritzerber Schifffahrt sicher noch nicht ganz auserzählt. Wenn Pritzerbe 2023 auf sein 1075-jähriges Bestehen zurückblicken kann, will der Ortschronist eine Ergänzung zur 1998 herausgegebenen Stadtchronik vorstellen.

