Pritzerbe

Solch einen stürmischen Auftakt hatte sich die Kirchengemeinde Havelsee eigentlich nicht gewünscht. Kaum hatte Pfarrerin Diana Bernitt-Pscherwankowski mit ihren Konfirmanden die schweren Aufsteller zur Freiluftausstellung „Losgehen und Ankommen“ auf dem Kirchhof platziert, wirbelte Sturmtief Nadia die Schautafeln tüchtig durcheinander. „Einige Teile wurden beschädigt und mussten repariert werden. Weil es böig bleiben soll, werden wir die Ausstellung erst am Sonntagvormittag erneut aufbauen“, kündigte die Pfarrerin gegenüber der MAZ an.

Mokhtar Kakkar ist einer der Protagonisten der im Außenbereich der Pritzerber Stadtkirche aufgestellten Ausstellung "Losgehen und Ankommen". Quelle: Rüdiger Böhme

Zu sehen sein wird in Pritzerbe am Sonntag ab 15 Uhr die schon in Brandenburg vor der Sankt-Petri-Kapelle gezeigte Ausstellung „Losgehen und Ankommen“. Vorgestellt werden Menschen verschiedener Herkunft und Altersklassen, die ihre Neuanfänge nach Flucht und Vertreibung erzählen. „Zunächst hatten wir überlegt die Schautafeln in der Kirche aufzustellen, doch die Lichtverhältnisse haben gegen einen Aufbau im Innern gesprochen“, so Pfarrerin Bernitt-Pscherwankowski.

Patzwald an der Orgel

Lediglich die Eröffnung der Ausstellung findet unter Hygieneregeln in der Kirche statt. Zu den einführenden Worten von Diana Bernitt-Pscherwankowski und Elfriede Busse wird Andreas Patzwald an der Orgel spielen. Für das biografisch angelegte Projekt „Losgehen und Ankommen“ wurden zehn Menschen in der Stadt Brandenburg und der Umgebung interviewt. Sie kamen auf zum Teil abenteuerlichen Wegen zwischen 1945 und 2015 in das Havelland.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonntag wird auf dem Pritzerber Kirchhof die Ausstellung "Losgehen und Ankommen" eröffnet. Quelle: Privat

Zum Beispiel die 97-jährige Kristhild Kabelitz, die 1945 aus dem einstigen Landkreis Meseritz (heute Woiwodschaft Lebus in Polen) nach Brandenburg an der Havel kam. Mit dabei ist auch der Afghane Mokthar Kakkar, der vor den Taliban flüchtete und heute in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hohenstücken lebt. Nicht unbekannt zwischen Havel und Beetzsee ist Pfarrerin Martina Rief, die 28 Jahre nach ihrer Ausreise 1983 wieder in den Osten zurückkehrte. Die Ausstellung ist zunächst auf unbestimmte Zeit in Pritzerbe zu sehen und über den Kirchhof für jedermann zugänglich.

Von Frank Bürstenbinder