Er überragt alle. Ganz vorn marschiert Otto Scherf beim Festumzug zur 1000-Jahr-Feier im August 1948 mit. Der groß gewachsene Mann mit Hut und Ordnerarmbinde darf neben Bürgermeister Oskar Seifert laufen. Eine besondere Ehre, die mit der Vergangenheit des heute fast vergessenen Stadtoberhauptes zusammenhängt. Immerhin brachte Scherf ein politisches Kunststück fertig. Im Dezember 1911 aus 160 Bewerbern zum Bürgermeister gewählt und im Januar 1912 in sein Amt eingeführt, konnte sich gebürtige Anhaltiner bis 1945 auf seinem Posten halten.

Otto Scherf als junger Pritzerber Bürgermeister. Quelle: Privat

Erst mit dem Einmarsch der Russen war seine Karriere beendet. Doch Scherf war eine angesehene Persönlichkeit. Trotz seiner Zugehörigkeit zur NSDAP kam der Mann mit heiler Haut davon, durfte sogar für die staatliche Versicherung der DDR arbeiten. Sein privater Stempel schmückte den Titel Bürgermeister i.R. „Ein echter Nazi war der wohl nie, wie letzte noch lebende Zeitzeugen berichten. Geschickt hat er sich allen Systemen angepasst. Zwar gibt es keinen Grund zur Verherrlichung, doch eine Erinnerung ist angemessen“, meint Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer heute.

Ausstellung geplant

Meyer betreibt ein kleines Heimatmuseum auf seinem Gaststättengrundstück in der Puschkinstraße. Zahlreiche Vitrinen und Exponate sind Zeugnisse der langen Geschichte Pritzerbes. Ende Januar will der Gastwirt und Heimatforscher mit einer kleinen Sonderausstellung an Scherf erinnern, der Pritzerbe durch Kaiserjahre, Weimarer Republik und Nazizeit brachte. Aus einem privaten Nachlass sind kürzlich neue Dokumente und Fotos aufgetaucht.

Otto Scherf wird abgemahnt, weil er nach dem Krieg sein Eiersoll nicht erfüllt hat. Quelle: Privat

Immerhin wurde 1913 unter Scherfs Regie das Schiffer- und Fischerstädtchen an das Stromnetz angeschlossen. Im Hungerjahr 1917 wird eine Verteilungskommission für Lebensmittel eingerichtet. 58 Pritzerber kehrten nicht aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Scherf muss selbst als Feldzahlmeister an die Westfront, kehrt heil zurück. Sein in Steno abgefasstes Kriegstagebuch ist bis heute erhalten geblieben und wird ebenfalls zur Ausstellung gehören. Wie auch zahlreiche Gratulationskarten aus dem Jahr 1932 – dem 20. Amtsjubiläum. Später wurden weitere Straßen gepflastert. Das Vereins- und Wirtschaftsleben blüht auf – bis der Zweite Weltkrieg begann.

Fliegeralarm ausgelöst

Ortschronist Jürgen Patzlaff weiß der MAZ zu berichten, dass Scherf als Leiter der Pritzerber Polizeiverwaltung in seiner Dienstzeit zu den Waffenträgern gehörte: „Gab es dicke Luft, wurde schon mal in die Luft geschossen. Dann war die Ruhe wieder hergestellt.“ Andere können sich an Scherfs rasante Radfahrten durch die Stadt erinnern. Wenn ihm telefonisch in seinem Haus in der Mühlenstraße der Anflug feindlicher Bomber gemeldet wurde, radelte er im Eiltempo zum Kreuzdamm, um dort die zentrale Sirene für den Fliegeralarm auszulösen.

Keine großen Kriegsschäden

Pritzerbe hatte Glück im Unglück. Von größeren Kriegsschäden blieb die Stadt mit damals rund 1600 Einwohnern verschont. Zwar wurde Scherf nach dem Einmarsch der Roten Armee abgesetzt, kam aber ansonsten mit heiler Haut davon. Später arbeitete er noch viele Jahre für die staatliche Versicherung der DDR. Ein schriftlicher Rüffel ist allerdings überliefert. So bekam der Alt-Bürgermeister 1949 eine Abmahnung von der eigenen Stadtverwaltung, weil er „nichts“ vom Eiersoll erfüllt hatte.

Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer am Grab von Otto Scherf auf dem Friedhof. Quelle: Frank Bürstenbinder

Heute erinnert kaum mehr etwas an das Wirken Otto Scherfs in Pritzerbe. „Daran möchte ich etwas ändern“, steht für Ortsvorsteher Meyer fest, der mit den Materialsichtungen für seine Ausstellung begonnen hat. Noch erhalten ist Scherfs Grabstelle auf dem kirchlichen Friedhof, wo er 1961 mit fast 82 Jahren seine letzte Ruhe fand. Natürlich mit dem Titel Bürgermeister auf der Sterbetafel. Seine 23 Jahre jüngere Ehefrau Elsbeth folgte ihm 1985 ins Grab. Die Ehe blieb kinderlos. „Wir wollen im Frühjahr die Grabstelle etwas herrichten, um das Andenken an seine Persönlichkeit zu wahren“, so Ortsvorsteher Meyer.

Längste Dienstzeit am Stück

Otto Scherf hat es mit insgesamt 33 Jahren auf die längste Dienstzeit eines Pritzerber Bürgermeisters in der Neuzeit am Stück geschafft. Doch auf noch mehr Dienstjahre kann Havelsee-Bürgermeister Günther Noack verweisen. Er leitete die Geschicke der Stadt zunächst von 1981 bis 1989. Dann wieder von 1993 bis heute als Oberhaupt der Stadt Havelsee, die vor 20 Jahren aus einem Zusammenschluss von Pritzerbe mit Fohrde, Hohenferchesar und Briest entstand. 2008 kam Marzahne hinzu.

