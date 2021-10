Pritzerber Friedenseiche braucht mehr Luft

Pritzerbe

“Zum Gedenken an die Gefallenen und den Sieg im Deutsch-Französischen Krieg wird 1872 auf dem Priesterberg, so hieß der Markt in Pritzerbe früher, eine Friedenseiche gepflanzt.“ Und Willi Blasek wusste in seiner 1998 verfassten Chronik noch mehr über den markanten Baum: Schon 1898 wurde er mit einem Gitter eingezäunt. Heute geht es der Friedenseiche auf dem Markt nicht gut. Zu diesem Schluss kommt ein 45 Seiten umfassendes Gutachten, das jetzt den Kommunalpolitikern vorgelegt wurde.

Fäulnis am Stamm

Zwar sehen Experten in dem Baum ausreichende Sicherheitsreserven für das Standvermögen. Doch am Stammfuß macht sich Fäulnis breit. Auch der verdichtete und versiegelte Boden ist der Vitalität der Eiche abträglich. Nun hat sich der Ortsbeirat auf einige Sofortmaßnahmen verständigt, um dem stadtbildprägenden Gehölz das Leben leichter zu machen. Zuvor zerstreute Ortsvorsteher Klaus Meyer in der Stadt kursierende Gerüchte: „Von einer geplanten Fällung der Eiche kann keine Rede sein. Im Gegenteil, wir werden alles zu ihrer Rettung Nötige veranlassen.“

Gehört zum Marktplatz

Dazu gehört unter anderem die Auflockerung der wassergebundenen Decke rund um den Stamm. Damit soll die Belüftung des Bodens verbessert werden. Im Zusammenhang mit der Entsiegelung wird die halbrunde Sitzbank abgerückt. Ortsvorsteher Meyer kann sich außerdem eine tiefwurzelnde Unterpflanzung vorstellen, um zur Auflockerung beizutragen. Denkbar ist ein kleiner Zaun, der den Stammbereich wie früher vom Umfeld abtrennen soll. Auch Havelsee-Bürgermeister Günter Noack unterstützt die Vorstellungen des Pritzerber Ortsbeirats zur Rettung der Friedenseiche: „Wir halten uns an das Gutachten. Die Eiche gehört einfach zum Marktplatz dazu.“

Stadtsanierung Pritzerbe

Der Bereich um den Markt war im Rahmen der Stadtsanierung erneuert worden. Dabei war auch die Eiche neu eingefasst worden. Zumindest teilweise soll jetzt die Versiegelung durch die Stadtarbeiter wieder beseitigt werden.

Von Frank Bürstenbinder