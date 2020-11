Brandenburg/H

Am Ufer des Silokanals in Brandenburg an der Havel scheint sich ein Biber eingerichtet zu haben – mit drastischen Folgen für den Baumbestand. In den vergangenen Tagen hat der Nager mehrere Bäume am Uferweg gegenüber dem Stadthafen angenagt und teils schwere Schäden angerichtet. Ein Baum ist derart angefressen, dass er wohl gefällt werden muss, wie ein Baumsachverständiger der MAZ erklärt.

Verantwortlich für den Uferbereich, in dem die vom Biberfraß betroffenen Bäume wachsen, ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel (WSA) mit Sitz in Berlin. Die Behörde ist unter anderem zuständig für die Bundeswasserstraßen von der westlichen Stadtgrenze Berlins bis zur Elbe, zu denen der etwa zwei Kilometer lange Silokanal gehört. „Bei unserer jährlichen Baumschau wird jeder Baum in Ufernähe eingehend geprüft“, sagt Björn Röske, Pressesprecher des WSA. So soll verhindert werden, dass von Bibern angenagte Bäume in die Wasserstraße fallen.

Experte: Baum muss gefällt werden

„Bisher konnten wir viele Schäden durch Biberfraß verhindern, weil wir frühzeitig Maßnahmen ergriffen haben“, sagt Röske. Um die Bäume vor den gefräßigen Nagetieren zu schützen, befestigt das WSA regelmäßig Gitter an den Stämmen ufernaher Bäume. Für einen der angenagten Bäume am Silokanal kommt wohl jede Hilfe zu spät. Der Baum ist nach Einschätzung des Sachverständigen „rundum geschädigt, sodass die Leitungsbahnen zerstört sind“. Der Baum sei faktisch tot und müsse gefällt werden, bevor er umfallen und Personen gefährden könne.

Diesem Baum am Ufer des Silokanals hat der Biber den Garaus gemacht. Quelle: Rüdiger Böhme

Von Seiten der Stadtverwaltung heißt es, der Biber sei eine streng geschützte Art und man freue sich über jede Biberpopulation, die sich in Brandenburg an der Havel ansiedele. Die meisten Biberfamilien lebten zudem eher am Rand der Stadt, in Schutzgebieten oder an kleineren Gewässern. Weil Biber nicht besonders scheu und empfindlich gegenüber Störungen sind, fühlen sie sich jedoch auch in unmittelbarer Nähe menschlicher Siedlungen wohl. Zu Konflikten mit den Nagern kommt es dort, wo der Mensch unmittelbar an den Ufern von Flüsse und Seen siedelt.

Biber sind nach den in Südamerika lebenden Capybaras die zweitgrößten Nagetiere der Erde und vor allem für ihre komplexen Nestbauten bekannt, für die sie Gewässer mit Hilfe selbstgebauter Dämme aufstauen. Die bevorzugte Nahrung des Bibers bilden junge Triebe und Blätter von Weichhölzern. Um an seine Leibspeise zu gelangen, klettert der Nager nicht etwa in die Baumkrone, sondern holt sich seine Nahrung, indem er den Baum kurzerhand fällt.

