Blind gewordene Gewächshäuser, verwaiste Aufbauten, Schrottberge und Unrat. Gruselig sieht es dort aus, wo vor über 30 Jahren das Herz der Damsdorfer Gärtnereiwirtschaft schlug. Doch der erste Eindruck täuscht. Die privatisierte GPG-Brache in der Hauptstraße hat noch solides Potenzial für neue Firmenansiedlungen. In einer gut erhaltenen gebliebenen Halle wird geschraubt, gesägt und geklebt. Heiko Neupert, Brandenburgs größter Tiny-Haus-Investor, produziert nach seinem Firmenumzug im Mai aus Treuenbrietzen die straßenzugelassenen Feriendomizile in Damsdorf.

Heiko Neupert produziert seine Tiny-Häuser neuerdings in Damsdorf auf dem ehemaligen Gärtnereigelände. Quelle: Frank Bürstenbinder

Rund vier Wochen braucht ein eingespieltes Team, um ein neun Meter langes Fahrgestell mit einer Holzkonstruktion in Ständerbauweise samt Innenleben zu komplettieren. Schon nach ein paar Tagen ist der mit Mineralwolle gedämmt Rohbau fertig. „Dann wird es etwas komplizierter, weil wir jedes Tiny-Haus nach Kundenwunsch anfertigen. Manche wollen runde Fenster, eine besondere Küche oder zusätzliche elektrische Anschlüsse“, berichtet Neupert, der den Produktionsstandort vom Eigentümer gemietet hat. Ewig will der Unternehmer dort nicht tätig sein. Für einen Neustart hat sich der Wildenbrucher bereits ein Grundstück im Damsdorfer Gewerbegebiet (Kaserne) gesichert, wo ein neuer Hallenbau entstehen soll.

Auch Sandsteinverkleidungen aus Damsdorf

Dass Neupert an die Zukunft denkt, hat seinen Grund. Neben der Fertigung von Tiny-Häusern, hat der Investor auch die Herstellung von Sandsteinprodukten zur Fassadengestaltung nach Damsdorf geholt. Mit dem auf einem Vlies aufgebrachten Sandstein lässt sich auch die Außenhülle der Mini-Häuser verkleiden, die derzeit in ganz Deutschland ein großes Thema sind. Was Neupert baut, ist bereits verkauft. Die meisten seiner Tiny-Häuser werden von Pächtern gekauft, die auf dem Campingplatz Lehnin für zehn, zwanzig oder dreißig Jahre eine Parzelle erworben haben. Dort sollen die höchstens 3,5 Tonnen schweren Aufbauten eines Tages ihren Platz finden.

Plan für Campingplatz am Klostersee

Eigentümer des Freizeitareals ist ebenfalls Neupert. Wer bei ihm eine Parzelle pachtet, kann sich sein Tiny-Haus auch von einem anderen Anbietern bauen lassen. Doch rund die Hälfte der künftigen Dauercamper vertrauen dem Produkt ihres Verpächters. Doch der muss erst Hausaufgaben machen. Ein Bebauungsplan muss her, um die weitere Entwicklung des Campingplatzes am Klostersee als Tiny-Haus-Standort in geordnete und rechtssichere Bahnen zu lenken. Darauf hatte der Landkreis Potsdam-Mittelmark bestanden. „Noch im Oktober soll der Bebauungsplan bei der Gemeinde Kloster Lehnin eingereicht werden“, kündigte Neupert gegenüber der MAZ an. Bis zu einer Genehmigung durch den Kreis müssen die rund 40 Parzellenpächter sich mit Provisorien begnügen. Das dürfen Wohnwagen, wie sie die klassischen Camper nutzen, sein.

Heiko Neupert vor einer mit Sandsteinfließ verkleideten Innenwand. Quelle: Frank Bürstenbinder

Neuperts ursprüngliche Ankündigung vom Bau einer Tiny-Haus-Siedlung am Klostersee hatte in Kloster Lehnin zunächst für Irritationen gesorgt. Unter Kommunalpolitikern hatte der Eigentümerwechsel auf dem Campingplatz nicht nur Jubel ausgelöst. Von Anfang an wurden Forderungen nach einer Überplanung des Geländes laut, auf die sich Neupert zunächst nicht einlassen wollte. Seit einem juristischen Tauziehen ist es Konsens, dass das Vorhaben in seiner Gesamtheit ohne Planung nicht funktionieren kann. Doch was ist überhaupt ein Tiny-Haus? Ist es wirklich nur ein etwas anderer Wohnwagen auf Rädern?

Tag der offenen Tür in Damsdorf

Wie die Mini-Häuser gebaut werden, welche Bestimmungen es gibt und was sie kosten, sind Themen, die bei einem Tag der offenen Tür am 23.Oktober ab 15 Uhr am Produktionsstandort in Damsdorf mit den Herstellern besprochen werden können. „Nach unserem erfolgreichen Umzug präsentieren wir uns gern der Öffentlichkeit. Viele Leute kennen uns nicht, sind aber neugierig. Gerade sind mehrere Tiny-Häuser im Bau, das macht einen Besuch spannend“, kündigt Firmenchef Neupert an. Auch die patentierte Sandsteinproduktion unter dem Markennamen Ytterstone wird der Bauingenieur vorführen. Für das nur wenige Millimeter starke Produkt hat Neupert mehrere Erfinderpreise erhalten.

Mobil Homes und Hausboote

Mit dem Campingplatz im Rücken verfügt Neupert über einen ersten eigenen Absatzmarkt. Doch warum die einstige GPG-Halle bald zu klein wird, liegt auch an den nächsten Plänen. Für die eigene touristische Vermarktung will der Investor bald in die Produktion von sogenannten Mobil Homes nach amerikanischem Vorbild einsteigen. Diese sind nicht straßenzugelassen und können nur von Lastkraftwagen transportiert werden. Sie sind höher und breiter als Tiny-Häuser. Selbst die Produktion von Hausbooten für die eigene Steganlage kann sich Neupert vorstellen.

So sieht ein Tiny-Haus von Heiko Neupert mit Terrasse auf dem Campingplatz Lehnin aus. Quelle: Frank Bürstenbinder

Neben einer Saunalandschaft gehört zum Entwurf des Bebauungsplans ein Stellplatz für rund ein Dutzend klassische Wohnmobile, die für spontane Gäste bereitgehalten werden sollen. Eine Forderung unter anderem von Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar. In die Planung wird außerdem die Installation einer Fäkalienannahmestelle für Wohnwagen aufgenommen. Um ihre Tanks zu leeren, müssen Camper nicht einmal das Gelände befahren. Zukunftsmusik ist auch das Anlegen einer Pflanzenkläranlage, über die ebenfalls im Zusammenhang mit dem Planentwurf zu entscheiden ist.

