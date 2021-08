Brandenburg/Havel

Partys auf der Tanzfläche der Disco sind kein Wunsch mehr. Als erster Club in Brandenburger an der Havel öffnet das Haus der Offiziere (HdO) alle Innenbereiche. Das ist möglich, weil das HdO Ende September an einem Modellprojekt des Landes teilnimmt. Dabei arbeiten das Kulturministerium und das Gesundheitsministerium zusammen. Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) und das Harding-Zentrum für Risikokompetenz betreuen die Studie.

So voll waren die Tanzflächen im HdO bei einer der letzten Partys vor der Pandemie. Quelle: Archiv, HdO

Neustart mit Konzert und Party

Das Ziel ist der sichere Betrieb von Clubs im Herbst. Zum Auftakt tritt die Band „Turbostaat“, bei einem Konzert vor 450 Gästen auf, eine Woche später sollen 750 Gäste in einem vollen Haus feiern und das ohne Abstand und Maske.

HdO-Geschäftsführer Andreas Walz freut sich auf den Neustart. Quelle: André Großmann

„Ende September steigt die erste Party seit März 2020, das Haus ist voll. Das wirkt für uns noch etwas surreal. Wir sind glücklich, dass wir die Chance haben, dieses Modellprojekt zu starten. Es geht hier nicht ums Feiern um jeden Preis. Wir wollen Wege finden und zeigen, wie es möglich ist, sicher zu feiern“, sagt HdO-Geschäftsführer Andreas Walz.

Zwei Corona-Tests am Einlass

Doch wie funktioniert das? Gäste müssen zunächst beim Ticketkauf ihre Daten zur Kontaktnachverfolgung angeben und unterziehen sich bevor es zum Eingang geht, zwei Corona-Tests. Diese Regel gilt für jeden, auch für Geimpfte und Genesene.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der erste Test bietet eine über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, Infektionen auszuschließen, 30 Sekunden später machen die Gäste dann einen zweiten Schnelltest, das erhöht die Sicherheit dann noch mal. Wenn wir wieder drinnen sicher feiern wollen, geht das nur auf diese Weise“, sagt Andreas Walz. 15 Minuten später erhalten Partygäste das Ergebnis auf ihr Smartphone. Wenn es negativ ist, erhalten sie einen QR- oder BAR-Code und dürfen im HdO feiern.

Appell an die Politik

Andreas Walz wollte das Haus schon vorher öffnen, auf der Homepage des HdO kündigen die Veranstalter Partys wie die Mixtape-Alternative 90’s, Jam Session und Depeche Mode & The Cure Party mit Hits aus den 80er Jahren an. Doch noch wartet Andreas Walz auf die schriftliche Genehmigung des Brandenburger Gesundheitsministeriums und auf Signale der Politik.

„Leider ist in der letzten Umgangsverordnung nichts passiert. Wir schreiben gerade mit anderen Clubs aus dem Land Brandenburg einen offenen Brief an die Landesregierung. Denn mit der aktuellen Verordnung bleiben die Clubs zu und der September wäre für uns gelaufen. Bei dieser Lage ist es einfach nicht wirtschaftlich, zu öffnen“, sagt Walz.

Wunsch nach Veränderungen

Das Land Brandenburg schreibt in der aktuellen Eindämmungsverordnung vor, dass sich in Discotheken nur ein Gast auf einer Fläche von zehn Quadratmetern aufhalten darf. „Diese Regel ist leider nicht realitätsnah. Das Land Brandenburg ist hier bundesweit das Schlusslicht, in Sachsen-Anhalt wäre eine Auslastung von bis zu 60 Prozent möglich“, sagt Andreas Walz.

Er hofft auf Veränderungen und wünscht sich, dass das Modellprojekt beweist, dass Clubs kein Pandemietreiber sind. „So ist es vielleicht möglich, den Herbst zu retten“, sagt der HdO-Geschäftsführer.

Zutritt wohl nur für Geimpfte

Er glaubt, dass mittelfristig nur Geimpfte mit Test Zutritt zur Clubveranstaltungen und Discos erhalten. „Wenn sich zehn Prozent der Bevölkerung nicht impfen lassen wollen, können sie nicht die anderen 90 Prozent der Gesellschaft dauerhaft im Griff haben“, sagt Walz. Ausnahmen für Schwangere oder Personen mit Vorerkrankungen gibt es am Einlass bislang nicht. „Ich denke, es wird, in Bezug auf die Sicherheit nur entweder oder geben“, sagt der HdO-Geschäftsführer.

Er verhandelt gemeinsam mit dem Impuls Verband (Verband für Soziokultur, Clubs und Festivals) weiter mit Ministerien und Landespolitik. Bis Ende der Woche soll es eine neue Umgangsverordnung geben.

Andreas Walz denkt, dass die Quadratmeter-Regelung dann entfällt. „Es wird ein sehr spannender Herbst. Ich hoffe, dass wir bald wieder sicher feiern können. Dieses Modellprojekt wird der Branche wieder Hoffnung geben“, sagt er.

Von André Großmann