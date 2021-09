Brandenburg/H

Für eine autofreie Brandenburger Innenstadt, weniger CO2 und bessere Radwege protestiert Gwendolyn Rautenberg bei Fridays for Future. Sie und 150 Demonstranten laufen vom Salzhofufer in Richtung Hauptbahnhof und anschließend zum Rathaus am Altstädtischen Markt.

Zur Galerie 150 Teilnehmer demonstrieren und ziehen mit dem Motto „Alle fürs Klima“ durch die Brandenburger Innenstadt. Die MAZ zeigt Eindrücke von der Demo.

Demo zum Tag des globalen Klimastreiks

„Wir brauchen den Druck auf der Straße, damit wichtige Themen weiter im Gedächtnis der Politik und Menschen bleiben“, sagt die 20-Jährige der MAZ. Die Teilnehmer der Demo spazieren unter dem Motto „Alle fürs Klima“ am Tag des globalen Klimastreiks. In der Hauptstraße rufen sie „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“ und „Rettet unseren Planeten“.

Organisator Christian Grosch ist zufrieden. „Wir bringen hier richtig etwas auf die Straße. Der Klimaschutz muss wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen“, sagt er. Sekunden später kommt die Demo ins Stocken. Neben dem Bollmannbrunnen will ein Tramfahrer durch und spricht mit einem Polizisten. Die Umweltaktivisten müssen stehen bleiben und warten am Straßenrand.

Passant übt Kritik

Ein Passant beobachtet die Szenen und schüttelt den Kopf. „Ich finde die Demo übertrieben, meiner Meinung nach können wir allein nicht das globale Klima retten, wenn Unternehmer in China und Indien weiter auf Atomkraft setzen und erneuerbare Energien häufig ein Fremdwort sind. Die Protestler sind unrealistische Träumer“, sagt Tourist Karl Griefs.

Davon unbeeindruckt ziehen Brandenburger wie Martina Bernstein weiter. Sie will ein Zeichen setzen und hofft, dass ihre Kinder und Enkel in den nächsten Jahrzehnten eine saubere Umwelt erleben.

Hoffnung auf bessere Netzwerke

„Diese Demo ist klasse und wichtig. Trotzdem brauchen wir in dieser Stadt eine bessere Vernetzung. Ich habe das Gefühl, dass die Brandenburger etwas vor sich hin schlafen. Hier fehlt ein Koordinator, denn jeder kocht gefühlt sein eigenes Süppchen. Um etwas zu verändern, müssen wir noch mehr werden“, sagt sie.

Demo-Teilnehmerin Sabine Herrmann trägt eine Zebra-Maske und fordert mehr Zebrastreifen. „Ich muss täglich die Domlinden überqueren und stehe manchmal minutenlang auf einer Seite, bis ich dann die Straße überqueren darf“, sagt sie.

Kritik am Zustand der Radwege

Gero Walter vom ökologischen Verkehrsclub Deutschland findet den Zustand der Radwege katastrophal. „Im Vergleich zu den Niederlanden liegen wir in dieser Stadt 40 Jahre zurück“, sagt er und hat ein Schild mit der Aufschrift „Verkehrsberuhigung: Machen statt warten!“ dabei.

Seiner Meinung nach schaden die schlechten Radwege dem Ansehen der Havelstadt. Als Beispiel für seine These benennt er die Ritterstraße. „Dort passieren so häufig Unfälle. Touristen stürzen ins Gleisbett und nehmen als Andenken einen gebrochenen Arm, gestauchten Knöchel oder Schürfwunden mit. Das kann doch nicht wahr sein“, sagt er.

Erklärung zum Absturz der Grünen

Gwendolyn Rautenberg überlegt auf MAZ-Nachfrage, warum die Grünen in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl in Prognosen abgestürzt sind. Sie versucht sich an einer Erklärung.

„Von Seiten der Politik wird so getan, als ob es eine Option wäre, sich um das Klima zu kümmern, was aber nicht wahr ist. Wir können dieses Thema nicht hinten anschieben, weil wir sonst in eine richtige Katastrophe laufen. Das muss jedem klar sein, ist es aber leider nicht“, sagt die Umweltaktivistin.

Sie ist seit der ersten Brandenburger Fridays for Future-Demo im April 2019 dabei und hofft auf Veränderungen. Nicht jeder Teenager in der Innenstadt sieht das so, einige Jugendliche schütteln nur den Kopf, als sie die Demo erblicken. Die Polizei sichert den Protestzug mit fünf Fahrzeugen und zehn Beamten ab. Demonstrant Jan Simon fordert, dass die Beamten „auch mit dem Rad fahren“, doch sein Wunsch erfüllt sich nicht.

Von André Großmann