Brandenburg/H

Es ging schleppend los, aber plötzlich waren es doch mehr als 60 Menschen, die dem Aufruf zur Demonstration für eine verkehrsberuhigte Altstadt gefolgt sind. Aufgerufen hatte der Verkehrsclub Deutschland VCD sowie die Initiative Altstadtleben, demonstriert wurde vor dem Brandenburger Theater, dem Tagungsort der Stadtverordneten am Mittwochnachmittag.

Alle Altersgruppen vertreten

Gekommen waren Radfahrer, Eltern mit Kinderwagen und Fußgänger aus beinahe allen Altersstufen, sie beschränkten sich auf lautes Klingeln. Ansonsten war die Diskussion sachlich.

Gegen eine Schnellstraße

Vor allem wandten sich die Demonstranten gegen die nunmehr favorisierten Pläne, die Achse Parduin-Altstädtischer Markt-Plauer Straße zu einer „Autoschnellstraße“ auszubauen. Diese würde aber nur den Autofahrern nutzen, welche die Altstadt nur als Abkürzung zu anderen Zielen nutzen.

Straßen nicht nur für Autofahrer

Die Straßen müssten für alle Verkehrsteilnehmer sicher sein, nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Radler und Passanten sowie mobilitätseingeschränkte Menschen.

Belag wird sehr teuer

Jürgen Peters von „Altstadtleben“ hat nicht viel Hoffnung, an diesem Tag die Stadtverordneten noch entscheidend zum Umdenken zu bewegen, „maximal in homöopathischen Dosen“. Doch gibt er zu bedenken, dass der favorisierte Beschlussvorschlag mit Oberflächenverbesserung auf besagter Achse wahrscheinlich kaum finanzierbar sein dürfte.

Kosten bis 1,6 Millionen

Die bereits bewilligten 400.000 Euro reichen noch nicht einmal für ein Drittel dieser Strecke. Insgesamt werden es wohl 1,5 bis 1,6 Millionen Euro sein. Dann wäre aber nur die Fahrbahn komfortabler, für die anderen Verkehrsteilnehmer spränge nichts dabei heraus.

Schwierige Fördergeld-Suche

Zudem dürfte die Kommune es schwer haben, an Fördermittel zu kommen. Die seien nämlich beispielsweise auf „Radverkehrsanlagen“ beschränkt, mit Metallpunkten abmarkierte Radfahrstreifen würden nicht darunter fallen. Die Straßenverkehrsordnung verlangt weiße Abtrennungen, die aber im Widerspruch zum Denkmalschutz stehen.

Einladung ans Ministerium

Peters will erreichen, dass Verantwortliche aus dem Infrastrukturministerium mal die örtlichen Bedingungen in der Altstadt direkt begutachten, um gemeinsam auszuloten, was in Sachen Förderung unter welchen Bedingungen möglich ist. „Doch dazu müsste sich die Stadtverwaltung auch durchringen, eine Einladung ans Ministerium zu verschicken.“

Von André Wirsing