Protest hilft nicht: Alte Linde in Brandenburger City ist gefällt

Die Verantwortlichen wussten um die Brisanz der Aktion zum Fällen der 140 Jahre alten – und einzigen – Winterlinde in der Lindenstraße. „Das war generalstabsmäßig geplant“, sind sich die Nabu-Aktivistinnen Monika Schilling und Andrea Martin einig. „Wir wussten, dass etwas kommt, aber nicht genau wann.“ Bereits vor einigen Tagen seien auf der gegenüberliegenden Seite die Parkbuchten abgesperrt worden, um Platz zu haben.

Blitzaktion beim Fällen

Am Montag war Monika Schilling gegen 7.15 Uhr vom Joggen zurück, da war noch alles friedlich. Als sie eine gute Stunde später von ihrer Nachbarin alarmiert wurde, war der halbe Baum schon weg. „Hätten wir nur 24 Stunden vorher Bescheid gewusst, wären genügend Menschen an diesem Morgen da gewesen, um das Vorhaben zu verhindern. Dazu war die Debatte um den Baum zu emotional.“

Kommune gab Grundstück weg

Die Linde muss weichen für ein Bauvorhaben des Investors Wilhelm Schomaker. Ursprünglich wollte er das Grundstück gar nicht entwickeln, sondern nur den dreigeteilten Komplex an der Hauptstraße. Doch die Kommune wollte eine Entwicklung für das gesamte Areal bis zur Lindenstraße. Also diente sie ihm das Grundstück an, Schomaker nahm es und entwickelte eine Planung auch für den rückwärtigen Abschnitt.

Wohnungen geplant

Während er an der Hauptstraße das Ensemble bis zum kommenden Frühjahr für Einzelhandel, Büros und hochwertiges Seniorenwohnen fertigstellt, soll es an der Lindenstraße Wohnen geben.

Ein Riegelbau entlang der Fahrbahn werde dann im nächsten Jahr entstehen. Es ist auch ein durchgehendes Gebäude, das in der Optik aber in „Einzelhäuser“ geteilt wird.

Durchgehender Riegel

Der Bau ist zweigeschossig plus zurückgesetztem Staffelgeschoss obenauf. Es gibt eine separate Zufahrt für Foto-Reich, in einem Luftgeschoss in der Mitte ist die Zufahrt zur Parkpalette angelegt. 16 Wohnungen entstehen in dem Riegel. Auf der anderen Seite der Petersilienstraße entsteht auf einem wilden Parkplatz noch ein Solitärbau mit fünf Wohnungen.

Stadt erlaubte Fällen

Für die alte Winterlinde gibt es nach seiner Auskunft bereits eine Fällgenehmigung von der Stadt, fallen soll der Baum aber erst im Spätherbst, nach der Brut- und Nistzeit. Das bestätigt Umweltamtsleiterin Kirstin Ohme auf MAZ-Anfrage: „Eine Fällung ist außerhalb der Zeit vom 1. März bis 30.September eines Jahres durchzuführen gemäß Paragraf 39 Bundesnaturschutzgesetz. Die Baumfällgenehmigung ist auf die Dauer der gültigen Baugenehmigung beschränkt. Die Geltungsdauer der Baugenehmigung beträgt sechs Jahre.“

Unzählige Protestaktionen

Es hat also aller Protest nichts genutzt: Als im vergangenen Sommer die Pläne für das Fällen der Linde publik wurden, sammelten Monika Schilling und Andrea Martin sowie weitere Naturschützer Unterschriften, übergaben schließlich fast 1500 in der Stadtverordnetenversammlung. Eine Petition wurde im zuständigen Ausschuss angenommen und für rechtmäßig erachtet, wurde in der SVV aber mit 24 gegen 16 Stimmen abgeschmettert.

Die jungen Teilnehmer der Demonstration „ Fridays for Future“ pilgerten zur Linde, eine Brandenburgerin verkaufte Lindenblütentee, auch die Bündnisgrünen organisierten kreativen Protest – nichts half.

Ruhezone zur Buga

Noch nicht einmal der Verweis darauf, dass die Kommune selbst in Vorbereitung der Bundesgartenschau 2015 den kleinen Platz rings um das Trafohäuschen und die benachbarte Linde für 30.000 Euro Fördergeld hat herrichten lassen mit Grünflächen, Fliederbüschen und Forsythie nebst Bänken und Papierkorb. Alles musste weg.

Es geht am Silokanal weiter

Die beiden Frauen wollen nun ebenso wenig aufgeben wie ihre Mitstreiter. Sie haben bereits das nächste – aus ihrer Sicht – unsinnige Projekt im Visier: Die Stadt will einen 1200 Meter langen Weg entlang des Silokanals als letzten Abschnitt des „Grünzugs Nord“ unbedingt asphaltieren.

Asphalt scheint überflüssig

„Überall wie am Wall wurden gerade die wassergebundenen Decken erneuert, aber hier soll unbedingt Asphalt verlegt werden“, schimpft Monika Schilling. Sie habe sogar gute Kontakte zu einer Berliner Firma, welche den umweltfreundlicheren Belag in besserer Qualität als bisher herstellen könne.

Neue Aktionen geplant

„Wir geben nicht auf“, beteuert auch Andrea Martin, „die nächste Aktion haben wir schon geplant“. Es wird darauf hinauslaufen die Verwaltung zu „bombardieren“ mit Forderungen und Vorschlägen während der gerade angelaufenen Kampagne zur Zukunft der Stadt bis zum Jahr 2035.

Neue Mitstreiter

Und um Mitstreiter müssen sich die Aktivisten auch nicht sorgen. Nachbarin Sabine Schröder hat gerade mit ihrer Familie neu gebaut. In das letzte verbliebene Puffer-Grundstück zwischen den Schomaker-Riegel und ihr Haus setzt ein heimischer Bauunternehmer auch noch ein großes Wohnhaus. „Wir werden faktisch eingemauert. Überall sonst in der Alt- und in der Neustadt gibt es Höfe, bei uns weder Platz für Luft noch für Grün.“

Von André Wirsing