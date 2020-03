Provisorisches Corona-Sprechzimmer für angemeldete Patienten

Brandenburg/H

Die niedergelassenen Ärzte und das Gesundheitszentrum Brandenburg (GZB) richten in diesen Tagen ein provisorisches Sprechzimmer für Patienten ein, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sein könnten.

Dieser Raum befindet sich nicht im Klinikum, wie Geschäftsführerin Gabriele Wolter betont. Vielmehr soll ihr zufolge der ehemalige Raum der Bioinsel im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof am kommenden Montag, den 16. März, so hergerichtet sein, dass Ärzte dort zuvor angemeldete Patienten untersuchen können.

Keinesfalls sei das ambulante Vorsorgeangebot als offene Sprechstunde oder Beratungsstelle für jeden zu verstehen, der lediglich sicher gehen will, nicht mit dem Coronavirus angesteckt worden zu sein. Das betont Milena Schaeffer-Kurepkat, Ärztin und Geschäftsführerin des Gesundheitszentrums Brandenburg.

Engagement nach der Sprechstunde

Das Ärztenetz Brandenburg an der Havel hatte den neuen Untersuchungspfad vorgeschlagen, um in Verdachtsfällen angemessen reagieren zu können, die eigenen Praxen zu entlasten und zugleich deren Patienten und Mitarbeiter nicht zu gefährden.

So werden niedergelassene und im Gesundheitszentrum angestellte Ärzte von Montag an nach einem festen Dienstplan täglich abwechselnd nach ihrer eigenen Sprechstunde abends für eine Stunde zum Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof fahren.

Der Standort am Hauptbahnhof eignet sich aus verschiedenen Gründen für die Untersuchung bei Corona-Verdachtsfällen. Denn der Raum im Erdgeschoss liegt getrennt von den übrigen Arztpraxen des Zentrums und ist von der Straße aus zugänglich.

Klinikum nur zuständig für schwere Fälle Die Notaufnahme des städtischen Klinikums ist ausschließlich gedacht für schwer kranke Patienten mit grippalen Infektsymptomen. Einen Extra-Raum, in dem Hausärzte schichtweise arbeiten, gibt es im Klinikum nicht, betont Chefärztin Wiebke Weiland. Die zentrale Abklärungsstelle der niedergelassenen Ärzte befindet sich ab Montag ausschließlich im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof (s. Artikel). Das Klinikum hat für die genannten schweren Fälle eigene Räume neben der Rettungsstelle hergerichtet und einen eigenen Wartebereich und desinfizierten Stühlen. Dieser Bereich ist durch einen separaten Eingang zu erreichen. Zugang dorthin erhält, wer klingelt. Pfeile auf dem Fußboden weisen den Weg. Klinikpatienten mit grippalen Infektsymptomen wenden sich also nicht mehr an die Rettungsstelle, sondern gehen zu der für sie eingerichteten Zone.

Die GZB-Geschäftsführerin erklärt, für wen das Corona-Sprechzimmer gedacht ist und wie die Abläufe sind. Wie gesagt, es soll nicht jeder einfach herkommen, sondern nur diejenigen, die als „begründete Verdachtsfälle“ gelten und die von ihrem Hausarzt vorher angemeldet wurden.

Ein solcher begründeter Verdacht bestehe bei Menschen, die Erkältungssymptome haben und sich in den vergangenen 14 Tagen entweder in einem Risikogebiet für das Coronavirus aufgehalten oder Kontakt mit einer am Coronavirus infizierten Person gehabt haben.

Hausärzte melden die Patienten an

Diese Patienten sollten sich telefonisch bei ihrem Hausarzt melden. Dieser Arzt meldet einen begründeten Verdacht dem Gesundheitsamt und schickt den Patienten dann mit vorheriger Ankündigung zum Abstrich in die zentrale Abklärungsstelle am Hauptbahnhof.

„Also bitte dort nicht Schlange stehen“, sagt die GZB-Chefin. Menschen, die unangemeldet kommen, könnten sich sogar einem hohen Ansteckungsrisiko aussetzen. Darauf weist die Internistin Katharina Zumbusch vom Ärztenetzwerk Brandenburg hin.

Das Gesundheitsamt muss nach ihren Worten anschließend im jeweiligen Einzelfall entscheiden, wie es weitergeht und ob der Patient zum Beispiel in häuslicher Quarantäne bleiben muss. Mit dem Ergebnis eines Abstrichs sei nach derzeitigem Stand nach etwa zwei Tagen zu rechnen.

Hausarzt machte Abstrich vor der Praxistür

Mit der Corona-Sondersprechstunde sollen die Arztpraxen entlastet werden, in denen ja weiterhin auch anderweitig kranke Patienten zu versorgen sind.

Die GZB-Chefin berichtet, wie der in Golzow tätige Internist Dimitrios Sporidis vor einigen Tagen einen jungen Mann mit Corona-Verdacht nach seiner Sprechstunde zu sich bestellt, sich die vorgeschriebene Schutzkleidung angelegt und denjenigen vor der Tür im Freien den Abstrich gemacht habe.

Der betreffende Patient habe gekränkelt, Freunde von ihm hatten zuvor in einem Risikogebiet Urlaub gemacht, erklärt der niedergelassene Arzt aus Golzow. Das Untersuchungsergebnis liege in diesem Fall noch nicht vor.

Schutzkleidung lässt auf sich warten

Der neue Untersuchungsraum soll bis Montag so hergerichtet sein, dass alle Hygienestandards erfüllt sind und die eintreffenden Patienten sich nicht eng beieinander aufhalten müssen.

Sorge bereitet Milena Schaeffer-Kurepkat, dass die von der Politik versprochene Schutzkleidung nicht ausreichend geliefert wird.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) sollten den Bedarf ermitteln und die Schutzausrüstung verteilen. Doch bei der Bedarfsermittlung seien die KV offenbar stecken geblieben und das Gesundheitsamt fühle sich an der Stelle auch nicht zuständig, bedauert die GZB-Geschäftsführerin.

Von Jürgen Lauterbach