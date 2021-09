Prozess gegen KZ-Wachmann: Die Weltpresse schaut auf Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

In zwei Wochen schaut die Welt auf Brandenburg an der Havel. So hat es Oberbürgermeister Steffen Scheller ausgedrückt. Der Grund für das internationale Interesse liegt allerdings im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Denn im Stahlpalast findet drei Monate lang ein Gerichtsprozess von ungewohnter Dimension statt.

Angeklagt ist der in Brandenburg an der Havel lebende Josef S. (100), der von 1942 bis 1945 Wachmann im KZ Sachsenhausen war. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Neuruppin Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen vor.

Der Angeklagte lebt in Brandenburg/Havel

Der Strafprozess findet nach aktuellem Stand zwischen dem 7. Oktober 2021 und z. Januar 2022 zwar vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Neuruppin statt, an höchstens zwei Tagen pro Woche. Verhandelt wird in Brandenburg an der Havel, weil der hochbetagte Angeklagte dort lebt und mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand nur wenige Stunden am Tag an der Gerichtsverhandlung teilnehmen kann.

Um allen Prozessbeteiligten und -beobachtern gerecht zu werden, wird im Stahlpalast verhandelt, der wegen seiner Größe auch in Coronazeiten für ein Verfahren mit diesem Umfang und dieser Bedeutung geeignet ist.

30 Presseorgane und sechs TV-Teams

Ungefähr 30 Presseorgane haben sich für den Prozess akkreditiert, teilt Iris le Claire mit, die Sprecherin des Landgerichts Neuruppin. Angemeldet sind dabei sechs Fernseh- und Videoteams sowie vier Fotografen.

Nach Angaben der Gerichtssprecherin haben sich zwei russische Fernsehteams angekündigt und außerdem Journalisten, die für italienische, englische, schwedische österreichische und Schweizer Medien schreiben. So haben sich beispielsweise aus Schweden der „dagens nyheter“, aus Italien „domani“, aus Österreich die „Salzburger Nachrichten“ und aus England „mail online“ angemeldet.

Die Hauptverhandlung ist öffentlich. Jeder Bürger, der sich für das Verfahren interessiert, kann im Rahmen der räumlichen Kapazitäten teilnehmen. Ungefähr 100 Sitzplätze stehen für Prozessbeobachter zur Verfügung, also für die Öffentlichkeit. Ein Teil davon wird für Pressevertreter reserviert.

Schulkassen sollten sich anmelden

„Derzeit lässt sich schlecht einschätzen, wie groß das öffentliche Interesse sein wird“, sagt Iris le Claire. Nicht abschätzen sei, ob an jedem Verhandlungstag jeder Interessierte auch einen Sitzplatz finden wird.

Sobald an einem Verhandlungstag alle Sitzplätze belegt sind, müssten die anderen Interessierten leider abgewiesen werden. Die Sitzplätze sehen im Übrigen einen ausreichenden Abstand im Hinblick auf den Pandemieschutz vor.

Die Gerichtssprecherin empfiehlt, dass sich interessierte Schulklassen vor einem Besuch mit dem Landgericht Neuruppin in Verbindung setzen sollten, um die Einzelheiten des Besuchs abzusprechen.

Der Vorsitzende der Neuruppiner Schwurgerichtskammer Udo Lechtermann leitet den Strafprozess gegen den KZ-Wachmann. Quelle: Andreas Vogel

Das Verfahren wird vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts verhandelt, der ersten Großen Strafkammer unter dem Vorsitz des Vorsitzenden Richters Udo Lechtermann.

Derzeit sind 13 Nebenkläger zugelassen, die von fünf verschiedenen Rechtsanwälten vertreten werden. Prozessbeteiligt sind zudem der Angeklagte mit seinem Verteidiger Stefan Waterkamp aus Hamburg sowie die drei Berufsrichter und zwei Schöffen. Zeugen sind derzeit noch keine geladen.

Historischer Gutachter

Ein historischer Sachverständiger soll an mehreren der bisher geplanten 14 Verhandlungstage sein Gutachten erstatten. Der Gesundheitszustand des grundsätzlich prozessfähigen Angeklagten lässt derzeit nur eine Verhandlungszeit von zwei bis drei Stunden am Tag zu.

Der Stahlpalast in Brandenburg an der Havel wird drei Monate lang Schauplatz eines historischen Strafprozesses. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Sicherheit vor Ort werden Justizbedienstete und die Polizei auf dem Wege der Amtshilfe gewährleisten. Nähere Angaben zu den Sicherheitsvorkehrungen macht die Gerichtssprecherin derzeit nicht.

Grausamer und heimtückischer Mord

Dem angeklagten Josef S. wird vorgeworfen, durch seine Tätigkeit als SS-Wachmann im Hauptlager des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen in der Zeit von Januar 1942 bis August 1944 und von Dezember 1944 bis zum Februar 1945 Beihilfe zum grausamen und heimtückischen Mord geleistet zu haben.

In dem Prozess geht es unter anderem um die Erschießung von sowjetischen Kriegsgefangenen im Jahr 1942. Gegenstand der Anklage ist nach Angaben des Landgerichts Neuruppin zudem die Beihilfe zur Ermordung von Häftlingen durch den Einsatz von Giftgas sowie die Beihilfe zu weiteren Erschießungen.

Auch durch die Schaffung und Aufrechterhaltung von lebensfeindlichen Bedingungen im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen soll Josef S. an der Tötung der Häftlinge beteiligt gewesen sein.

Von Jürgen Lauterbach