Brandenburg / H

Nachdem der mutmaßliche ehemalige SS-Angehörige und KZ-Wachmann Josef S. (101) beim Verhandlungstag am Donnerstag weiter jede Beteiligung an dem Massenmord im Konzentrationslager Sachsenhausen abgestritten hat, ging der Prozess gegen den Mann aus Brandenburg an der Havel am Freitag weiter.

Das Landgericht Neuruppin wirft dem Angeklagten Beihilfe zum grausamen und heimtückischen Mord in 3.518 Fällen vor. Aufgrund des hohen Alters des Beschuldigten findet der Prozess in die Nähe seines Wohnortes statt.

Kompanie des Angeklagten im Fokus

Im Zentrum des vierzehnten Verhandlungstages stand die Beleuchtung der Kompaniestrukturen im Lagersystem sowie des Personenkreises, mit dem der Beschuldigte seine Dienstzeit in Sachsenhausen zwischen Oktober 1941 und Februar 1945 absolviert haben soll.

Der Historiker und Prozesssachverständige Stefan Hördler ging auf das unmittelbare Umfeld von Josef S. in den verschiedenen Kompanien der SS-Wachbataillone im Konzentrationslager Sachsenhausen ein, denen der Angeklagte vor Ort angehört haben soll.

Historiker: SS-Wachen waren an Erschießungen beteiligt

Im Zentrum stand dabei die Kompanie drei, in der Josef S. gemäß der überlieferten „Truppenstammrolle“ – eine Mannschaftsliste der jeweiligen Einheit – von 1943 bis zum Juni 1944 eingesetzt war. In seiner Zeit in dieser Kompanie wurde der Beschuldigte den Erkenntnissen zufolge auch zum SS-Rottenführer ernannt – dem höchsten Rang der Dienstgradgruppe innerhalb der SS-Mannschaften mit Personenführungsaufgaben.

Hördler erläuterte, dass die Wachkompanie drei in den Dienstjahren von Josef S. in besonderem Maße an Erschießungen von KZ-Insassen beteiligt war. Dies belegten Aussagen von Vorgesetzen des Beschuldigten, die nach dem Krieg 1946 in sowjetischer Gefangenschaft protokolliert wurden.

„gewaltsozialisierte, langgediente SS-Mitglieder“

In der Kompanie habe es viele „gewaltsozialisierte, langgediente SS-Mitglieder“ gegeben. Exemplarisch nannte der HistorikerSS-Unterscharführer Heins Fietz, der gemäß der Personalakten zusammen mit Josef S. in der Kompanie drei eingesetzt worden war.

Fietz soll vor seinem Einsatz in Sachsenhausen den Recherchen Hördlers zufolge als Angehöriger der SS-Totenkopfverbände an den Einsatzkommandos im besetzten Polen und der Sowjetunion beteiligt gewesen sein. Diese Einheiten ermordeten ab 1939 im Hinterland der Wehrmacht gezielt Juden sowie Sinti und Roma. „Mit Fietz kam eine weitere Person in die dritte Kompanie, die über Morderfahrung verfügte“, so Hördler.

Der Angeklagte schweigt

Während der Historiker über die Einsatzstrukturen und die Männer sprach, mit denen Josef S. im KZ-Sachsenhausen zusammen Dienst getan haben soll, hörte der Angeklagte regungslos zu. Den gesamten Prozesstag über sollte Josef S. kein einziges Wort sagen.

Auch dann nicht, als Rechtsanwalt Thomas Walter, der in dem Prozess Angehörige vertritt, eine Frage an Historiker Hördler stellte. Mit Blick auf die „Truppenstammrolle“, die Josef S.’s Kompanieangehörigkeit samt Geburtsdatum und weiteren Angaben zur Person nennt, wollte Walter wissen, wie viele Männer mit demselben Namen des Angeklagten in Sachsenhausen tätig waren.

Prozess geht nächsten Donnerstag weiter

„Auch wenn der Name Josef S. häufig ist, ist kein weiterer Josef S. in Sachsenhausen überliefert“, antwortete Historiker Hördler. „Das überzeugt mich“, entgegnete Walter.

Der Prozess gegen den 101-Jährigen wird in der kommenden Woche am Donnerstag fortgesetzt. Dann wird es unter anderem um die Struktur des KZ-Außenlagers Berlin-Haselhorst gehen, in dem die elfte SS-Kompanie zur Überwachung der dort tätigen Häftlinge eingesetzt war. Der Angeklagte soll am 1. September 1944 zu eben dieser Kompanie gewechselt sein. Eine weitere „Truppenstammrolle“ für die elfte Kompanie vom Oktober 1944 führt den Namen des Beschuldigten.

Von Jérôme Lombard