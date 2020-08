Prügelei am Badesee

Brandenburg/H

In der Nacht zum Sonntag gegen 1.40 Uhr wurden die Rettung und die Polizei zum Autobahnsee gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten aus zwei Personengruppen heraus, mehrere junge Männer zunächst verbal in Streit. In der weiteren Folge wurde ein 19-jähriger von anderen geschlagen.

Die Verletzungen waren nicht schwerwiegend, sodass die ärztliche Behandlung vor Ort nicht erforderlich war. Zudem wurden Bekleidungsgegenstände beschädigt und Beleidigungen ausgesprochen. Im Ergebnis wurden die Identitäten der beteiligten Personen festgestellt und Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen.

Von MAZ