Psalmen als Anregung für neue Lieder: Gerhard Schöne in der Katharinenkirche

Brandenburg/H

Auch Angela Merkel war dabei. Zwar nicht persönlich, doch in einem Lied, das Gerhard Schöne am Sonntagabend in dem gut besuchten Konzert mit dem Titel „Summen, singen, schreien“ in der Brandenburger St. Katharinenkirche zum Besten gab. Man spürte, dass der Liedermacher Sympathien für die Bundeskanzlerin hegt, insbesondere in Sachen Flüchtlingspolitik: „Im letzten Wahlkampf hab ich es gespürt, wie leidenschaftlich mich so viele hassen, als hätte ich ihr Deutschland ruiniert, Menschen in Not hab ich herein gelassen“.

Edward Snowden und Angela Merkel spielen eine Rolle

Edward Snowden, der ehemalige und viel gescholtene Experte für die Computersicherheit der US-amerikanischen Geheimdienste, ist ein weiterer zeitgenössischer Protagonist, der es geschafft, hat, in einem Schöne-Lied aufgenommen zu werden. Snowdens Resümee: „Eine Riesenjauchengrube war die Firma, der ich diente.“

Des Liedermachers Themenspektrum reicht von politischer Brisanz bis in den privaten Bereich. Da hat er nicht nur Merkel und Snowden auf dem Bildschirm, auch die Reichen und Schönen unserer Republik werden bedacht und was sie vielleicht vermissen. Nach Schönes Ansicht: „Ein reines, ein gutes Gewissen“. Doch immer wieder wird von ihm der Alltag beleuchtet, in denen die schönen Dinge hervor zu heben sind, doch auch die traurigen Erfahrungen werden nicht vergessen. Den Emotionen lässt er freien Lauf, polemisiert, echauffiert sich.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch auch Geschichten mit berührender Zärtlichkeit und Verschmitztheit stehen auf dem Programm. Holprigkeiten überhört man, weil die so schonungslose Ehrlichkeit Gerhard Schönes seiner Gedichte überzeugt. Die Impulse erhielt der Poet aus den Psalmen des Alten Testaments. Der mehr als 3000 Jahre alten Sammlung von Preis- und Dankliedern, Klage- und Vertrauensliedern hat der Liedermacher mit heutigem Zeitgeist, mit der Dynamik unseres Lebens eingekleidet.

Mal rockig, dann funkig

Schönes Musik ist so weit gefächert wie seine Themen, mal rockig, poppig oder mal funkig. Teilweise haben die Melodien Ohrwurmqualität. Mit seiner Stimme ging Kunze gekonnt um, Er nutzte sie fürs Erzählen, klingt je nach Bedarf weich, flehentlich oder markig. Die Textverständlichkeit war jedoch in dem weiten gotischen Kirchenraum nicht immer zufriedenstellend. Das ist schade, weil der Abend vom Wort lebte. Leider gab es kein Programm, in dem die Gedichte hätte nachlesen können. Ein Manko.

Nachdem Jens Goldhardt, Kantor der Margarethenkirche Gotha, den monumentalen Auftakt mit einer Toccata von Jan Zwaart auf der neuen, gewaltigen Orgelanlage Tokatha gab, war die Begleitung des Liedermachers stellenweise so aufbrausend, dass sie mit ihrem Klang den Sänger, sein Gitarrenspiel und den ausgezeichneten Saxofonklang Ralf Benschus aus Potsdam zudeckte. Goldhardt holte aus dem Instrument sehr viele Farben heraus, so dass die emotionalen Lieder noch vielschichtiger erscheinen sollten.

Manchmal zu Viel des Guten

Das war aber manchmal zu viel des Guten. Oftmals verfestigte sich der Eindruck, man nehme an einer sinfonischen Wiedergabe oder Opernaufführung teil. Zwischendurch gab es eine kleine Erholung. Gerhard Schöne sang das Gebet der Eintagsfliege nur mit seiner Gitarre begleitend. Eine feine und heiter-melancholische Stimmung breitet sich aus, die zu Herzen ging.

Deutlich wurde an diesem Abend, dass man die intimen Lieder und die Art, wie der Liedermacher seine Geschichten an den Mann und an die Frau bringt, doch eher in einem bescheideneren Rahmen hören möchte.

Von Klaus Büstrin