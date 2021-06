Brandenburg/H

Die deutsche Nationalmannschaft steht im Achtelfinale und langsam steigt das Fußballfieber auch in der Havelstadt. Sie wissen noch nicht, wo Sie am 29. Juni das Spiel gegen England schauen sollen? Die MAZ gibt einen Überblick, wie und wo Sie trotz Corona gute Fußballabende in der Havelstadt verbringen können.

Die EM dieses Jahr ist anders, keine Frage. Das fängt schon beim Namen an: Offiziell heißt das verschobene Turnier immer noch „Uefa Euro 2020“. Aus Marketinggründen. Und die Spiele finden erstmals über den ganzen Kontinent verteilt statt. Auch große Public Viewing Veranstaltungen finden dieses Jahr nicht statt.

Dafür zeigen einige Kneipen in Brandenburg an der Havel die Fußballspiele auf Bildschirmen und Leinwänden. So kann man zumindest ein bisschen unter Leuten und mit einem frisch gezapften Bier in der Hand die Spiele verfolgen.

Zum Elfmeter

In der Vereinsgaststätte „Zum Elfmeter“ in der Brielower Straße kann drinnen Fußball geguckt werden. Auf einer 3 mal 2 Meter Leinwand werden zumindest alle Deutschland-Spiele gezeigt. Dafür lohnt es sich vorher zu reservieren, die Plätze sind begrenzt. Wenn es genug Anfragen gibt, werden auch andere Spiele gezeigt. Reservierungen unter 0152-52002660.

Radfahrer Halt

Hier kann man nicht nur bei einem Bier, sondern auch bei einem Longdrink die Europameisterschaft verfolgen: Der „Radfahrer Halt“ am Nicolaiplatz zeigt alle EM-Spiele auf zwei Bildschirmen. Allerdings ist der Platz im Innenbereich begrenzt. Es lohnt sich also auch hier vorher zu reservieren unter 0152-4264268.

Altstadt Pub

Im „Altstadt Pub“ gibt es auch Fußball. Leider auch nur drinnen. Dafür gibt es fünf große Bildschirme und es werden alle EM-Spiele gezeigt. Bei Deutschlandspielen sollte auch hier besser reserviert werden, sonst werden die Plätze knapp. Reservierungen werden unter 03381-3253010 entgegen genommen.

La Mare

Im „La Mare“ in der Blumenstraße kann man die Spiele der deutschen Mannschaft draußen im Hofgarten mit einem kühlen Bier und einer Pizza vor der Nase verfolgen. Auch hier gilt: Am besten vorab reservieren unter 03381-224130.

Jacobs Corner

Die Kneipe „Jacobs Corner“ in der Jacobsstraße zeigt alle Spiele der Fußball EM. In der kultigen Kneipe kann man die Spiele auf mehreren Bildschirmen verfolgen und sich dabei durch eine vielfältige Bier-Karte trinken. Reservierungen unter 03381-711177

Turbine

In der „Turbine“ gibt es Public Viewing auf drei Etagen. In der Bar am Stadtkanal kann man entspannt Cocktails schlürfen, während am Dienstag Deutschland und England im Wembleystadion aufeinander treffen. Auch hier empfiehlt es sich, vorher zu reservieren unter 03381-2589283.

Herzschlag Brandenburg

Das „Herzschlag“ in der Große Münzenstraße bezeichnet sich gerne als Wohnzimmer Brandenburgs. Hier kann man die EM-Spiele am Dienstag auf einer großen Leinwand im Saal schauen. Unbedingt reservieren unter 3381-410414.

Oder doch lieber zuhause auf der Couch?

Die Fußballparty im eigenen Garten oder auf der eigenen Couch geht auch, allerdings nur mit den besten Freunden. In Brandenburg dürfen sich seit dem 3. Juni wieder bis zu zwei Haushalte ohne Personenbegrenzung oder bis zu zehn Personen treffen. Diese Regelung gilt allerdings nur für geschlossene Räume, im eigenen Garten können sich mehr Fußball-Fans treffen.

Kein Public Viewing im Audimax

Bei der letzten Europameisterschaft 2016 haben noch hunderte Fans im Audimax in der Technischen Hochschule in Brandenburg an der Havel die Deutschland-Spiele verfolgt. Dieses Jahr kann das Public Viewing leider nicht stattfinden. „Wir wollten gerne, aber es ist leider nicht machbar. Die Lockerungen kamen zu spontan“, sagt Veranstalter Klaus Dölle.

