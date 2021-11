Pumpe und Transporter: Neue Technik in Reckahn und Damsdorf

Kloster Lehnin

Die Gemeinde hat in dieser Woche neue Technik für den Brandschutz und den Baubetriebshof übergeben. Dazu gehört eine neue Tragkraftspritze für die Reckahner Feuerwehr. Ortswehrführer Andreas Hummel konnte die fast 14 000 Euro teure Neuanschaffung als Ersatz für ein veraltertes Vorgängeraggregat übernehmen. „Wir werden auch weiter in die Modernisierung der Feuerwehrtechnik investieren“, kündigte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner bei der Vorstellung der neuen Ziegler-Pumpe vom Typ PFPN 10-1500 Ultrapower an.

Tragbare Pumpe

Es handelt sich dabei um eine bewährte Kreiselpumpe mit elektronischer Benzineinspritzung und einem geräuscharmen 4-Taktmotor von VW. Bei einem Löscheinsatz kann die Pumpe je nach Saughöhe bis zu 2000 Liter Wasser in der Minute fördern. Solche Pumpen werden Tragkraftspritzen genannt, weil sie nicht an ein Einsatzfahrzeug gebunden sind, sondern zum Einsatzort getragen werden können. Die Reckahner Neubeschaffung wiegt je nach Tankfüllstand zwischen 171 und 190 Kilo.

Neues Auto für Göhlsdorf

Ortsvorsteher Klaus Perle freute sich ebenfalls über das „tolle neue Gerät“. „Wenn das unsere Jugend sieht, denken sie vielleicht zunächst, es könnte sich um einen Bagger handeln. Sie interessieren sich sehr für Technik und eine gute Ausstattung sorgt dafür, dass unsere Kameraden zu ihrer Feuerwehr halten.“ Auch die nächste richtig große Investition für den Brandschutz steht schon fest. Die Göhlsdorfer Kameraden bekommen in den nächsten Tagen ihr neues Einsatzfahrzeug offiziell übergeben.

Bauhof-Mitarbeiter aus Kloster Lehnin sind künftig auch mit diesem Kleintransporter unterwegs. Quelle: Gemeinde

Besser rollt es schon für die Mitarbeiter des Baubetriebshofs in Damsdorf. Diese können sich über einen neuen Transporter vom Typ Opel Combo freuen, den Bauhof-Koordinator Martin Bertz übernahm. Die Besonderheit dabei: Das Fahrzeug wurde von der Gemeinde für fünf Jahre gepachtet. 17 Firmen aus Kloster Lehnin und Brandenburg sorgen mit ihrer Werbung dafür, dass für die Kommune keine Anschaffungskosten anfallen. Der werbefinanzierte Kleintransporter wird künftig täglich in den Ortsteilen unterwegs sein, wenn Bauhofleute die Gemeinde sauber halten.

Von Frank Bürstenbinder