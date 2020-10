Puppenspieler Wolfgang Rudolph aus Brandenburg ist gestorben

Brandenburg/H

Was bleibt? Das Puppentheater hinter der Studiobühne, das 45 Minuten dauernde Spiel für Kinder und die Aufgabe, diese Form des Schauspiels für alle Altersgruppen attraktiv zu machen. Wolfgang Rudolph hatte die Puppenbühne unter dem Dach des Theaters 1990 ins Leben gerufen, hat sie bespielt und geprägt, weit über seinen Ruhestand 2007 hinaus.

Wie jetzt bekannt wurde, ist Wolfgang Rudolph am 25. September in Meißen gestorben. Dorthin war er vor etlichen Jahren gezogen, zu seiner Partnerin, der Puppenspielerin Marita Dörner.

Ärger wegen der DSF

Sein Leben, das Ende 1944 in Brandenburg an der Havel begann, war von Kämpfen geprägt. Er wollte sich nicht fügen, nicht ins Kollektiv pressen lassen, weil es der Mehrheit so gefiel. In seiner Zeit als Pfleger im Städtischen Krankenhaus wollte er nicht in staatliche Massenorganisation Deutsch-Sowjetische Freundschaft ( DSF) eintreten. „Ich bin sehr böse von meinen Kollegen attackiert worden“, erinnerte sich Rudolph 2009 in einem MAZ-Interview. Nicht weil diese hinter der DSF standen, sondern weil die staatsgehorsame Haltung belohnt wurde. „Es ging um diese Scheißprämie“, schimpfte Rudolph. An dieser Stelle gab er dann doch klein bei und machte das Spiel mit.

Doch wenn ein großer, kantiger Märker, wie Rudolph einer war, ständig an Grenzen stößt und sich nicht entfalten kann, ist es wohl nicht verwunderlich, wenn er andere Wege geht. 1982 bildete sich in der Stadt Brandenburg der Friedensarbeitskreis.

Wolfgang Rudolph hatte in den 1980er Jahren das Peace- und andere Zeichen der Friedensbewegung auf seine Jacke genäht und so seine Meinung öffentlich bekundet - als Sachzeugnis ist die Jacke heute im Bestand des Stadtmuseums Brandenburg an der Havel. Quelle: Stadtmuseum Brandenburg Havel

Wolfgang Rudolph stieß dazu und diskutierte mit Kuno Pagel. Erhard Gottschalk und etlichen anderen über alternative Erziehungsmethoden, Umwelt, Ernährung und Militärdienst. Mochten sie aus ihrer Sicht keine feindliche Einstellung zum Staat bezogen haben – die Staat sah das anders und ließ die Stasi auf die Friedensaktivisten los.

Dass er im Visier der Schnüffler stand, wusste er. Doch dass gleich 16 Inoffizielle Mitarbeiter über ihn berichteten und seine Akte ordentlich füllten, hat ihn dann doch überrascht. 1999 sah er seine 150 Seiten umfassende Stasi-Akte ein und erfuhr dabei, dass der Staat auch ihn für ein Isolierungslager für Oppositionelle vorgesehen hatte.

Das friedliche Ende der DDR ersparte ihm dieses Schicksal. Später hatte er noch einmal versucht, mit den Spitzeln ins Gespräch zu kommen. Dem Aufruf in der MAZ folgte nur einer: IM Christian, ein Brandenburger Mediziner. Doch erhellend seien die beiden Treffen nicht gewesen, sagte er hinterher.

Das Puppenspiel kam zufällig zu ihm, falls man an Zufälle glaubt. Wolfgang Rudolph erinnerte sich gern an eine Begegnung mit einer fahrenden Bühne während seiner Kindheit. Wegen seiner Nieren war er als Siebenjähriger zur Kur in Hessen. Das Wandertheater mit dem Pferdewagen, das dort eines Tages vorfuhr, faszinierte ihn sehr. „Die spielten uns was vor, völlig ohne Bühne. Olle Hosen, oben was Schönes aus dem Märchen drauf. Als sie loszogen, bin ich hinterher geloofen, hinterher getrappelt“, erzählte er 2007. Er wollte bei dieser Truppe bleiben, kam aber ins Kurheim zurück.

Als Pfleger im Krankenhaus

Der Zufall kam, als er erwachsen und Pfleger im Krankenhaus war. Mit den Handpuppen einer befreundeten Puppenspielerin probierte er sich aus – nur mal so und zum Spaß. Der Funke sprang über: „Das ist der richtige Beruf für mich.“

Er wollte umsatteln. Doch gewährte ihm der Staat keine Erlaubnis, den Beruf zu wechseln. Wolfgang Rudolph gab nicht klein bei. Seine Puppenspieler-Freundin brachte ihm das Laufen bei.

Mit Erfolg: Bei einem Fest 1984 im Krankenhaus spielte Wolfgang Rudolph vor Kindern. Ihre Begeisterung spornte ihn an. Er widmete nun seine Freizeit dem Puppenspiel und gab 1986 den Pflegeberuf auf. Als Freiberufler schlug er sich durch das Leben.

Premiere des Stückes „Der Tannenbaum" am 6. Dezember 1996 Quelle: Brandenburger Theater

Um genug Geld zu verdienen, nahm er allerlei Jobs an. Nächster Zufall: Die Raths-Apotheke in der Hauptstraße beschäftigte ihn als Hausmeister und zeigte ein großes Herz für seine Leidenschaft. Unter dem Dach der Apotheke entstand pro forma eine Puppenspielgruppe, um Wolfgang Rudolph zum Studium an der Volkskunstschule Leipzig anmelden zu können. Es hat geklappt.

Nach der Wende hatte Rudolph genug Erfahrung, um dem Brandenburger Theater eine Puppentheatersparte anzutragen. Aber auch dieser Weg war ein steiniger. Immer wieder stieß der großgewachsene Mann in der Theaterleitung und im Aufsichtsrat auf Widerstand oder Desinteresse – was irgendwie auf das gleiche herauskommt. Dass es auch Schauspielern, Tänzern und Musikern ähnlich mies erging, hat seinen Frust wenig gedämpft.

Jupiter, Leda und das vierte Ei

2002 ließ er es krachen – in aller Öffentlichkeit, auf der Bühne. „Das Ende der Mythologie“ hieß das Puppenstück. Nachdem Gott Jupiter seine drei Kinder in Gestalt von Eiern in die Pfanne geschlagen hatte, entlockt er Leda ein viertes Ei. Leda fleht, dieses Ei namens Wolfgang Rudolph heil zu lassen. „Wer kennt schon Wolfgang Rudolph?“, fragt Jupiter. „Wenn ihn niemand kennt, dann macht doch Promotion für ihn“, bittet Leda. Doch Jupiter winkt ab und haut auch das vierte Ei in die Pfanne.

Gewiss hatte er seine Freude, als das Theater 2003 mit „Bright Angel“ ein Stück inszenierte, das sich ans Rudolphs Biografie anlehnte. Auch die Dauerbrenner „Tranquilla Trampeltreu“ und „Norbert Nackendick“, die Rudolph über seinen Ruhestand 2007 hinaus ans Theater banden, und viele andere Inszenierungen gehören mit Sicherheit zu seinen angenehmen Erinnerungen an seine Puppenspieler-Laufbahn. Doch aus der Pfanne ist das Ei nie so richtig wieder herausgekommen.

Nach der Premiere des Stückes „Das Traumfresserchen“ 2009. Quelle: Brandenburger Theater

Wenn er die Puppenspiel-Kultur seiner Vorstellung beschreiben sollte, wie er sie sich wünschte, schaute er nach Süden, auch nach Meißen, wo das Puppen- oder Figurentheater längst keine reine Kinderbelustigung mehr sind. Vor 30 Jahren hatte Wolfgang Rudolph die Figurentheatertage gegründet, heute das älteste Festival seiner Art im Land Brandenburg.

Dieser Reigen hat gerade erst wieder begonnen und läuft noch bis zum 13. Oktober. Das dürfte ihn freuen. Und zugleich ärgern, dass diese Schauspielkunst immer noch nicht gebührend bei den Großen angekommen ist.

