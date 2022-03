Brandenburg/H.

Es ist erstaunlich, was so ein Krieg wenige hundert Kilometer vor der eigenen Tür aus einem friedensverwöhnten Volk und einem Städtchen wie Brandenburg macht. Alles scheint seinen gewohnten Gang zu gehen und doch beherrscht das Thema Krieg in der Ukraine irgendwann dann doch jedes Gespräch. Doch zumeist noch immer mit Abstand.

Dabei ist längst klar: Dieser Krieg wird unser Leben verändern, auch hier vor Ort. Wie sehr, davon bekommt man eine Ahnung, wenn man dieser Tage Kriegsflüchtlingen zuhört, sieht, wie sich Menschen im Haupt- und im Ehrenamt aufreiben, um zu helfen. Und die dann mehr und mehr erkennen, dass das kaum zu bewältigende Pensum an Herausforderungen nur die Vorhut der Welle dessen ist,was da noch auf uns zukommt.Ich habe in den zurückliegenden Wochen die Mahnwachen auf dem Marienberg und zuletzt – wie am kommenden Sonntag auch – am Rathaus der Altstadt besucht. Die Betroffenheit, die Fassungslosigkeit und auch die Angst in den Augen der sich dort Versammelnden lässt erahnen, mit welchen Schockwellen unser Land und unsere Stadt noch klarkommen müssen. Es gab niemanden ohne Kloß im Hals, als Sonntag der Landtagsabgeordneten Britta Kornmesser in ihrer kurzen Rede die Stimme brach und die Tränen flossen, weil die in der Ukraine sterbenden Soldaten so alt sind wie ihr Sohn.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was gestern noch wichtig erschien, ist in den Hintergrund gedrängt. Beispiel: Der seit vielen Monaten gärende Streit um die Besetzung der drei Beigeordnetenstellen im Rathaus. Es ist ja nicht so, dass sich jetzt alle lieb haben. Aber ich wage die Prognose: Sowohl Thomas Barz (CDU), Susanne Fischer (SPD) als auch Alexandra Adel (parteilos) werden Mittwoch in dieser Reihenfolge sicher gewählt. Zum einen, weil man sich als SVV nach der Dezember-Pleite nicht noch einmal so lächerlich machen kann. Vor allem aber, weil es Wichtiges zu tun gibt in diesen Tagen und damit endlich begonnen werden muss.

Manchmal ist ein Blick von außen nötig, um Probleme vor Ort richtig wahrzunehmen. Das hat jetzt die Süddeutsche Zeitung getan und am Beispiel Brandenburg an der Havel unter der Überschrift „An der Kaltfront“ deutlich gemacht, was passiert, wenn die Energieversorgung kollabiert, wenn das Gas ausbleibt. Als Fachmann haben sie den Stadtwerkechef Gunter Haase gefunden, der schonungslos die Szenarien skizziert, wenn das Gas aus Rußland nicht mehr fließt, wenn der Druck in den Leitungen der Stadt abfällt.

Dann gehen die Heizungen aus. Tausende Häuser in der Stadt hängen am Gasnetz. Fällt dieser Druck einmal ab, muss jedes der mit niedrigem Druck versorgten Häuser vom Netz genommen und dann müssten die Leitungen entlüftet werden. Das würde Tage dauern. Lange Tage an der Kaltfront im kommenden Winter. Noch haben die Stadtwerke Gas. Doch wenn es wieder kälter wird, müssen Haase und sein Kollege Michael Woik nachkaufen. Diese Woche kostete die nachgekaufte Megawattstunde 95 Euro, vor einem Jahr haben die Stadtwerke dafür 20 Euro bezahlt. Und schon da haben wir geklagt.

Und nun? Je schlimmer die Lage in der Ukraine wird, je grausamer die Bilder, je mehr Menschen sterben, um so lauter wird der Schrei nach einem Embargo werden. Doch ohne Gas stehen fast alle Räder still: Die Großbäckerei backt damit, Riva braucht das Gas für die Stahlveredelung.

Ohne Gas verlieren die Menschen ihre Jobs, die Unternehmen Gewinn. Wenn die Lieferungen stoppen, verliert als erstes die Industrie. „Es gibt geschützte und nicht geschützte Kunden. Die Industrie ist nicht geschützt“, hat Haase der SZ erklärt. Die Haushalte hätten für das Stadtwerk Priorität. Was die Preisexplosion beim Gas bedeutet, davon macht sich in der Havelstadt außer den Experten kaum jemand ein Bild: Die aktuellen Lieferverträge wurden 2019, 2020 und 2021 abgeschlossen. Die wirklichen Preisexplosionen kämen erst im kommenden und dem übernächsten Jahr, macht Haase deutlich.

Es ist ein Dilemma: Solange russisches Gas durch die Leitungen der Havelstadt fließt, wird auch damit der Krieg finanziert. Stoppt man den Fluss, droht ein System aus Arbeit und Entwicklung gesprengt zu werden, dass unseren Wohlstand sichert. Dann gibt es hier eine zweite Front. Wie paradox die Situation ist und noch wird, scheint längst noch nicht überall klar zu sein. Denn sonst würden doch mehr als die 200 Menschen bei den Sonntags-Mahnwachen auftauchen, die bisher durchschnittlich kamen.

Wenn Corona-Spaziergänge mehr Leute auf die Straße treiben als ein existenzbedrohender Krieg, scheint die reale Gefahr noch nicht im kollektiven Bewusstsein angekommen zu sein.

Von Benno Rougk