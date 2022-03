Brandenburg/Tremmen

Es ist erst ein paar Tage her, als Sandra Josuns und ihr Partner Mathias Bialek abends in Tremmen vor dem Fernseher saßen und ein kleines ukrainisches Mädchen in einem Luftschutzkeller sahen. „Als die Kleine gesagt hat, dass sie nicht sterben will, haben wir beide uns angeguckt und entschieden: Wir tun was, wir haben den Platz und bieten Unterkünfte an“, erzählt die 35-Jährige, die selbst Mutter einer Tochter ist.

Aus der spontanen Idee ist inzwischen Realität geworden. Auf dem Bauernhof in der Hauptstraße leben mittlerweile bereits elf ukrainische Frauen und Kinder sowie zwei kleine „Taschenhunde“, die kleiner sind als eine normale Katze. „In der Nacht zu Donnerstag ist eine weitere Mutter mit zwei Kindern angekündigt. Auch für sie ist schon alles hergerichtet“, sagt Sandra Josuns. Insgesamt stehen auf dem Hof in Tremmen etwa 25 Plätze für Kriegsflüchtlinge bereit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Wäscheständern fing es an

Schon kurz nachdem die junge Frau in ihrer „Mutti-Gruppe“ bei WhatsApp einen Aufruf gestartet hatte, weil sie eigentlich nur ein paar Wäscheständer brauchte, standen vor und auf dem Hof „Leute mit ihren Autos, die alle möglichen Sachen abgeladen haben. Also Wäscheständer haben wir jetzt jedenfalls genug“, sagt sie.

Sandra Josuns und Winfried Köhler sitzen da, wo die Flüchtlinge sich auch aufhalten können. Quelle: Jens Wegener

Die Betten für die Flüchtlinge waren noch aus Zeiten, als der Hof eine Herberge unterhielt, vorhanden. Decken und Bettwäsche kaufte Sandra Josuns jedoch neu. Damit nicht genug. Nach nur kurzen Anrufen und einigen E-Mails spendete „Pflanzenkölle“ aus dem Havelpark Dallgow kleine Blumentöpfe, die jetzt in den Zimmern der Geflüchteten stehen. Auch die Firma Medimax stellte kostenfrei einen Fernseher, einen Toaster und einen Wasserkocher bereit.

Lesen Sie auch https://www.maz-online.de/Lokales/Havelland/Wustermark/Wahnsinn-Das-kam-beim-Wustermarker-Spendentag-fuer-die-Ukraine-zusammen

„Das alles ohne bürokratischen Aufwand. Das fand ich toll“, so die Tremmenerin, die vor einem Jahr ins Havelland gezogen war und bei der Berufsfeuerwehr in Brandenburg an der Havel arbeitet.

Willkommensinitiative Ketzin hilft

Mittlerweile hat sie engen Kontakt zur Willkommensinitiative Ketzin/Havel. Der Zachower Winfried Köhler, 2015 einer der Mitbegründer der Initiative, übergab bereits eine nette Überraschung an Sandra Josuns. „Der Lionsclub Berlin Savigny, in dem ich Mitglied bin, hat 1200 Euro für die Tremmener gespendet“, berichtet er. Von dem Geld kann Sandra Josuns einen Teil ihrer Unkosten decken und für die nächsten Tage neue Lebensmittel für ihre ukrainischen Gäste kaufen.

Eine kleine Spielecke für die Kinder. Quelle: Jens Wegener

„Wir haben unsere Unterkunft zwar beim Landkreis Havelland angemeldet, stehen auch in Kontakt mit den Mitarbeitern, aber wie wir eine finanzielle Unterstützung bekommen, ist noch nicht geklärt“, sagt die 35-Jährige. Sie wolle mit diesen Unterkünften kein Geld verdienen, denn: „Ich möchte einfach nur helfen.“ Trotzdem müsse es eine Lösung geben, um Essen und Trinken für die Geflüchteten sowie Heizung und Strom auf lange Sicht bezahlen zu können.

Auf dem Bauernhof von der Flucht erholen

Auf dem Bauernhof können sich die Ukrainerinnen und ihre Kinder erst einmal von den Strapazen der Flucht und vom Kriegsgeschehen erholen. Neben den Schlafräumen wurde ein Aufenthaltsraum hergerichtet, es gibt eine Küche, in der schon gemeinsam gekocht worden ist, wie Sandra Josuns erzählt. Auch können die Kinder und Erwachsenen unbeobachtet draußen sitzen. Hinter der Scheune ist sogar ein kleiner Spielplatz vorhanden. Zwei Lagerräume sind voll mit Hygieneartikeln und Kleidung. „Was im Moment fehlt, sind Hausschuhe, aber darum kümmern wir uns“, sagt Sandra Josuns.

Auch Nahrungsmittel wurden gespendet. Quelle: Jens Wegener

Ein Russisch-Lehrer als Dolmetscher

Über ihre Gäste hat die Tremmenerin trotz der Verständigungsschwierigkeiten einiges erfahren. Eines der kleinen Mädchen spricht englisch. Ansonsten hilft jetzt ein früherer Russisch-Lehrer aus dem Ort, der im Bedarfsfall als Dolmetscher fungiert. Auch wenn es um Behördengänge geht, wie am Mittwoch, als sich die erste ukrainische Familie in der Stadtverwaltung Ketzin angemeldet hat. „Die Paretzer Ärztin Ursula Münstermann hat eines der Kinder, das eine Platzwunde am Kopf hatte, sofort behandelt“, lobt zudem Winfried Köhler.

Der Lagerraum ist voll mit gespendeten Sachen. Quelle: Jens Wegener

Wie viele Flüchtlinge in den nächsten Tagen noch nach Tremmen kommen, ist indes unklar. Sicher aber ist, dass sie auf dem Areal von Sandra Josuns und Mathias Bialek gut aufgehoben sind und zur Ruhe kommen können.

Von Jens Wegener