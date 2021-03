QR-Code gegen Corona: So nutzen erste Läden in Brandenburg an der Havel die Luca-App

Brandenburg/H

„Gemeinsam das Leben erleben“, das verspricht die Luca-App. Und danach sehnen sich viele Brandenburger. Auch wenn die nächsten Lockerungen nach dem Corona-Gipfel am Montag in weitere Ferne gerückt sind, bereitet sich Brandenburg an der Havel schon einmal auf die Zukunft vor. Das Anti-Corona-Programm Luca soll künftig die Infektionsverfolgung erleichtern. In ein paar Einrichtungen und Läden wird sie schon genutzt.

Per QR-Code hinterlässt man seine Daten

Ilona Augustin nutzt die App Luca bereits seit Montag für ihre beiden Läden Wedekind Mode in der Kurstraße und den Spiel- und Schreibwarenladen Wedekind am Nicolaiplatz. Die meisten Kundinnen und Kunden, die mit Termin zu ihr in die Läden kommen, nutzen aber noch die herkömmliche Art der Kontaktnachverfolgung und hinterlassen ihre Daten auf Papier. Aber eine Handvoll habe die App bereits ausprobiert. „Die App ist super simpel und leicht zu bedienen“, sagt Augustin.

Per QR-Code können sich Kunden im Modeladen Wedekind registrieren. Quelle: Lena Köpsell

Jeder Nutzer meldet sich in der App zunächst einmalig mit seinen persönlichen Daten an. Beim Betreten eines öffentliches Ortes scannt er dann einen QR-Code mit der Handykamera. Die App weiß nun, wo der Gast sich aufhält und speichert diese Information ab, das Gesundheitsamt erfährt verschlüsselt davon. Hat der Gast irgendwann fertig gegessen, eingekauft oder ein Theaterstück gesehen und verlässt den Ort, checkt die App ihn auch automatisch aus. Wer das Programm mit dem Smartphone nutzen will, braucht entweder das Apple-Betriebssystem iOS oder das konkurrierende Google Android in einer aktuellen Version.

Kunden fühlen sich sicherer mit App

Augustin ist froh über die Luca-App. Sie habe bemerkt, dass einige Kunden nur ungern ihre Daten aufschreiben. Mit der App würden sie sich wohler fühlen. Dabei haben einige IT-Experten bereits öffentlich Bedenken an der Sicherheit des Systems angemeldet, vor allem bei der Verschlüsselung. Kritisiert wird auch, dass der Quellcode des Programms, also die exakt nachvollziehbare Funktionsweise, nicht öffentlich ist. Die Brandenburger Linken-Politikerin und Netz-Spezialistin Anke Domscheidt-Berg rät öffentlich von Luca ab.

Die Stadt Brandenburg an der Havel selbst nutzt die App bereits seit Freitag mit allen Standorten und Einrichtungen und bittet alle Personen, sich beim Betreten der Standorte über den QR-Code am Eingang anzumelden. „Die Luca-App ist eine große Erleichterung für die Gesundheitsämter und für die Bürgerinnen und Bürger sowie sehr einfach in der Handhabung“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) über die App. Hinter Luca steht das Berliner Unternehmen Nexenio, einer Ausgründung des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam, und einige Kulturschaffende wie der Band Die Fantastischen Vier. Auch die Stadt Potsdam nutzt die App bereits.

Nur Gesundheitsamt kann auf Daten zugreifen

Für diejenigen, die Luca nutzen wollen, ist die App kostenlos. Weder Bürger noch Veranstalter, Restaurants oder Einzelhändler müssen etwas für die Nutzung bezahlen, sondern sich nur registrieren. Nur die Lizenz, die das Gesundheitsamt berechtigt auf die Daten zuzugreifen, kostet Geld. Der Vertrag dazu soll für das gesamte Land Brandenburg geschlossen werden und wird derzeit vorbereitet, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Auch die Stadt Brandenburg nutzt die Luca-App bereits. Quelle: Lena Köpsell

Sobald die Lizenz vorliegt kann das Gesundheitsamt in Brandenburg an der Havel auf die Daten zugreifen, wenn ein Corona-Fall gemeldet wird. Dann kann das System abgleichen, mit wem die infizierte Person in den vergangenen 14 Tagen Kontakt hatte, und informiert die betroffenen Restaurants oder Veranstalter. „Die Luca-App dient vor allem der Vorbereitung von weiteren Lockerungen“, sagt Jan Penkawa, Pressesprecher der Stadt Brandenburg an der Havel. In Läden, Restaurants und Kultureinrichtungen könnte die App zum Einsatz kommen. In Bussen und Bahnen hält Penkawa sie nicht für praktikabel: „Da gilt ja sowieso überall komplette Maskenpflicht.“

In Brandenburg an der Havel ist neben den Wedekind-Läden auch das Schuhhaus Salmann in der Steinstraße bereits mit dabei, weiß Christin Helwich vom Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG). „Wir werden auch bald einen QR-Code für die Tourismus-Info aufhängen“, sagt Helwich. Zwar kommen derzeit kaum Touristen in die Stadt, die Restaurants und Kinos sind noch zu, und der Lockdown wurde gerade verlängert, aber Brandenburg an der Havel bereitet sich mit Luca-App langsam schon einmal auf zukünftige Lockerungen vor.

