Muss es bald Brandenburg an der Ostsee heißen? Nicht schlecht staunten Patricia Bull und ihre Freunde über einen Fang im Silokanal, der ganz freiwillig in den Kescher schwamm. „Erst dachte ich, es handelt sich um ein Stück Plastik. Das entpuppte sich aber als eine Qualle, wie man sie sonst nur vom Meer kennt. Wir waren alle baff“, berichtete die Hobby-Anglerin aus Netzen der MAZ. Nach einem kurzen Foto-Shooting durfte die glibbrige Überraschung zurück ins Wasser. Da gehört die Qualle auch hin.

Lebt im Süßwasser

Tatsächlich gibt es eine einzige Art von Süßwasserquallen, die immer mal wieder in heimischen Gewässern auftauchen – und für Schlagzeilen sorgen . „Für Laien eine spannende Sache, aber ansonsten nicht wirklich eine Sensation“, weiß Lars Dettmann vom Landesfischereiverband Brandenburg. Einzelne Exemplare würden im Sommer immer wieder mal aufkommen. Beste Beobachtungsplätze seien Steganlagen oder Boote, so Dettmann.

Patricia Bull hat eine Qualle im Siokanal gekeschert. Quelle: privat

Die Quallenart Craspedacusta sowerbii wird auch Süßwassermeduse genannt. Für den Menschen ist die aus Ostasien eingeschleppte Qualle völlig harmlos – sie sorgt nicht für Hautreizungen. Die Qualle wird auch nur wenige Zentimeter groß. Von einem Massenaufkommen in den Brandenburger Havelgewässern ist noch keine Rede. Möglicherweise hängt ihr Erscheinen mit dem klarer werdenden Wasser und den erhöhten Temperaturen im Sommer zusammen. Quallen gelten als Anzeiger für sauberes Wasser.

Erstmals in London

Was Patricia Bull aus dem Silkanal kescherte, tauchte in Europa erstmals im Regent's Park in London in einem Becken für tropische Seerosen auf. Die Nahrung dieser ungefährlichen Quallen besteht aus Kleinkrebsen, Rädertierchen und Einzellern.

Von Frank Bürstenbinder