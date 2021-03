Querdenken-Autokorso fährt durch Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Am Wiesenweg in Brandenburg an der Havel stehen sich zwei Gruppen gegenüber: Die einen haben ihre Autos mit Deutschlandfahnen und Schildern versehen, auf denen „Stoppt den Corona-Wahnsinn“ steht. Die anderen sind zu Fuß da, schwenken Antifa- und Juso-Flaggen und halten Schilder hoch, auf denen „Kein Lockdown ist auch keine Lösung“ zu lesen ist.

Am Samstagnachmittag protestierte in Brandenburg an der Havel die Gruppe „Brandenburg steht auf“ mit rund 150 Autos im Autokorso gegen die Corona-Maßnahmen. Aber sie waren nicht die einzigen, die sich am Wiesenweg versammelten: Der sozialistische Kinder- und Jugendverband „Die Falken“ hat unter dem Motto „Querdenken versenken“ zu der Gegenkundgebung aufgerufen.

Die meisten Demonstranten tragen keine Maske

Am Versammlungsort trudeln langsam die ersten Autos ein. Es wehen Brandenburg- und Deutschlandfahnen. Aus Pappen wurden Schilder gebastelt und an die Autos geklebt. „Impfzwang nein danke“, „Angst ist ansteckend“ und „DDR 2.0 -Nein danke“ steht darauf. Die Autofahrerinnen und Autofahrer stehen in kleinen Gruppen zusammen und unterhalten sich, die meisten ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Abstand. Die Polizei mahnt über den Lautsprecher. Vereinzelt fordern Beamten die Demonstrierenden auf, eine medizinische Maske zu tragen. Sonst hält sich die Polizei eher im Hintergrund.

Die Initiative „Brandenburg steht auf“, die der Querdenken-Bewegung nahesteht, macht seit November vergangenen Jahres gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mobil. Sie treffen sich zumeist montags auf dem Neustädtischen Markt, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Seit Februar ziehen sich jeden zweiten Sonnabend auch in Autokorsos durch die Stadt.

60 Gegendemonstranten halten eine Kundgebung ab

Mittlerweile sind noch mehr Autos eingetroffen, die Gruppe macht sich bereit zur Abfahrt. Über einen Lautsprecher verkündet der Veranstalter des Korsos: „Wir sind hier wirklich die Mitte der Gesellschaft.“ Es sei kein Nazi unter den Demonstrierenden. Das scheint unwahrscheinlich: Die Gruppe „Brandenburg steht auf“ ist bekannt dafür, dass sich auch Rechtsextreme unter die Demonstrierenden mischen. Erst letzten Montag wurden auf einer Demo der Gruppe Schilder hochgehalten, auf denen der Holocaust relativiert wurde.

Keine 100 Meter vom Versammlungsort des Autokorsos schallt laute Musik durch die Boxen. Vor einem kleinen Zelt haben sich um die 60 Gegendemonstrantinnen und –demonstranten versammelt. Sie sind beunruhigt. Für sie ist klar, dass die „Brandenburg steht auf“-Bewegung längst von organisierten Rechtsextremen unterwandert ist, die die Unsicherheit der Menschen in der Corona-Pandemie ausnutzen und den öffentlichen Diskurs immer mehr nach rechts verschieben. „Es ist wichtig, diesen rechten Verschwörungserzählungen zu widersprechen. Denn diese sind extrem gefährlich für unsere Demokratie“, sagt Louis von den Falken.

Die Proteste blieben friedlich

„Das ist nicht die Mitte der Gesellschaft“, sagt eine Demonstrantin und deutet auf den Autokorso. Natürlich sei die Corona-Pandemie frustrierend, aber kein Lockdown und keine Maskenpflicht sei auch keine Lösung. „Da müssen wir alle durch“, sagt sie. Dass einige Mitglieder von „Brandenburg steht auf“ die Corona-Politik mit dem Holocaust oder der DDR gleichsetzen, findet sie extrem beunruhigend.

Der Autokorso setzt sich in Bewegung. Laut hupend rollen sie an dem Gegenprotest vorbei. Die halten mit Bannern und lauter Musik dagegen. Die Polizei schirmt die beiden Proteste voneinander ab, Zwischenfälle gibt es keine. Die Querdenkerinnen und Querdenker fahren durch die Neustadt, am Dom vorbei in Richtung Hohenstücken und dann über Görden wieder zurück. Als der Korso wieder in den Wiesenweg einbiegt, haben die Gegenprotestler ihr Zelt längst abgebaut. Aber es wird sicher nicht das letzte Mal bleiben, dass die beiden Gruppen in Brandenburg an der Havel aufeinander treffen.

Von Lena Köpsell