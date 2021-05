RE1: Keine Zusatzhalte in Groß Kreutz und Götz

Groß Kreutz/Brandenburg/H

Viel Neues haben die Landtagsgrünen nicht erfahren aufgrund ihrer Anfrage an die Landesregierung zur Zukunft der Regionalzuglinie 1.

Das Land bleibt bei seiner Linie, über die die MAZ bereits im Februar berichtete: Die Bahnhöfe in Groß Kreutz und Götz werden auch dann nicht häufiger bedient, wenn es stündlich eine Verbindung mehr gibt auf der Strecke zwischen Berlin und Magdeburg.

Taktverdichtung zum Dezember 2022

In ihrer Anfrage rekapitulieren die Grünen-Abgeordneten Heiner Klemp und Thomas von Gizycki zunächst den bekannten Sachstand. Mit dem Fahrplanwechsel zum Dezember 2022 soll der RE1 zwischen Brandenburg/Havel und Potsdam/Berlin im 20-Minuten-Takt verkehren.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach jetziger Planung werden die Nutzer der Halte in Groß Kreutz und Götz jedoch nicht von der Taktverdichtung profitieren, denn die Bahnhöfe sollen nicht mit zwei Zügen je Stunde und Fahrtrichtung angefahren werden.

Die Grünen-Politiker haben die Landesregierung gefragt, warum nicht wenigstens zwei der drei pro Stunde zwischen Werder und Brandenburg/Havel verkehrenden Züge an allen Unterwegsbahnhöfen halten, wenn der Takt zum Fahrplanwechsel 2022 verdichtet wird.

Land stärkt die starken Stationen

„Der zweite stündliche Zug stellt die schnelle Verbindung nach Magdeburg her“, antwortet die Landesregierung. Der dritte Zug hingegen müsse zu einer gezielten und wirksamen Kapazitätserhöhung der Linie RE1 möglichst zügig und damit attraktiv die nachfragestärksten Stationen verbinden. Zu denen gehören Groß Kreutz/Havel und Götz nicht.

Die Fahrzeit der Regionalzüge zwischen Potsdam und Brandenburg Hauptbahnhof wäre neun Minuten und damit um 45 Prozent länger, wenn alle Bahnhöfe dazwischen angefahren würden, rechnet der Minister für Infrastruktur und Landesplanung Guido Beermann (CDU) vor.

Vier Minuten mehr

Was der Minister nicht sagt: Um nur vier Minuten länger wären die Fahrzeiten, wenn die Züge lediglich die beiden Bahnhöfe zwischen Werder und Brandenburg an der Havel ansteuerten und auf Halte zwischen Potsdam und Werder verzichteten.

Dass Groß Kreutz/Havel und Götz, wenn schon nicht im nächsten Jahr, dann wenigstens nach 2028 auf jeden Fall berücksichtigt werden, geht aus der Antwort der Landesregierung nicht hervor.

Denn auf die entsprechende Frage, teilt rot-schwarz-grüne Landesregierung nur lapidar mit: „Eine Taktverdichtung für die Bahnhöfe Götz und Groß Kreutz ist nach dem bis 2022 gültigen Landesnahverkehrsplan nicht geplant.“

Halt in Brandenburg kostet 10 Euro

Dafür erfahren die Grünen-Fragesteller, welche Stationsentgelte das private Bahnunternehmen Odeg als künftiger Betreiber der RE-1-Linie ab Dezember 2022 an die Deutsche Bahn bezahlen muss, wenn sie an den Bahnhöfen der Strecke anhält.

Einmal Halten am Brandenburger Hauptbahnhof kostet nach dem Trassenpreissystem 2021 genau 9,76 Euro. Die Halte in Groß Kreutz und Götz sind mit jeweils 5,10 Euro günstiger. Ein Stopp am Bahnhof in Werder schlägt jedes Mal mit 7,19 Euro zu Buche.

Interpretation des Grünen-Kreisverbands

Der Grünen-Kreisverband Potsdam-Mittelmark interpretiert die Antworten der Landesregierung erstaunlich optimistisch, obwohl doch nichts dabei herausspringt für die Menschen, die in Groß Kreutz oder Götz ein- oder aussteigen.

Sprecherin Anna Emmendörffer liest aus den Antworten des Ministers „die Klarheit, dass diese Taktverdichtung möglich ist“, heraus. Außer Acht lässt sie, dass die Bewohner des ländlichen Raums auf absehbare Zeit nichts davon haben dürften. Außer dass die Grünen die Taktverdichtung trotzdem weiter fordern.

Von Jürgen Lauterbach