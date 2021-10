Brandenburg/H

„Mit falschen Behauptungen versuchen sogenannte Drücker im Auftrag der Deutschen Telekom gezielt RFT Kabel-Kunden in der Stadt Brandenburg zu verunsichern und sie so zu einem Anbieterwechsel zu bewegen.“ Das teilt Stefan Tiemann mit, Geschäftsführer des Medienunternehmens RFT kabel in Brandenburg an der Havel.

Die von der MAZ befragte Telekom widerspricht dieser Darstellung. Nach Tiemanns Angaben werden bei diesen Haustürgeschäften Dinge in der Art behauptet, dass die RFT Kabel von einem Konkurrenten aufgekauft worden sei. Dies entspreche aber nicht der Wahrheit.

Vorgehen der Drückerkolonne

Das Vorgehen der Drückerkolonne beschreibt das Brandenburger Unternehmen so: Direktvermarktungsfirmen entsenden ihre speziell geschulten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um im Namen großer Telekommunikationsunternehmen eine Vielzahl von Verträgen abzuschließen.

Zwei bis drei Personen klingeln den Angaben zufolge an den Wohnungstüren und überzeugen die Mieter, häufig mit Falschaussagen und scheinbar günstigen Konditionen, ihren Netzanbieter zu wechseln.

Drücker verbreiten falsche Gerüchte

Stefan Tiemann betont: „RFT kabel bleibt ein Familienunternehmen“ und wolle sein Brandenburgnetz weiter ausbauen. Er kenne die von den „Drückern“ in Umlauf gebrachten Gerüchte. „Im Kern drehen sie sich darum, dass unser Unternehmen aufgekauft wurde“, so Tiemann.

Den Kunden wird offenbar eingeflüstert, sie müssten TV-, Internet- und Telefon-Verträge mit der Telekom neu abschließen. Das ist natürlich nicht der Fall. Daher weist die RFT darauf hin, dass der Rücktritt von einem Haustürgeschäft bis 14 Tage nach Vertragsabschluss möglich ist.

Deutsche Telekom: „Fehlinformation“

Die Deutsche Telekom AG weist die Darstellung zurück. „Das ist eine Fehlinformation, ich kann das geschilderte Vorgehen so nicht bestätigen“, teilt Telekom-Pressesprecher Georg von Wagner. Weitere Erläuterungen gibt er bisher nicht, weitere Fragen der MAZ zum Thema bleiben unbeantwortet.

Dabei hat sich der Brandenburger Kabelversorger die Geschichte nicht ausgedacht. „Wir haben in dieser Sache eine Vielzahl von Kundenanrufen und persönlichen Kundenbesuchen bekommen“, versichert Maik Heile, technischer Leiter im Unternehmen.

Die sogenannten Drücker haben Visitenkarten in den Haushalten von RFT-Kunden hinterlassen. Darauf ist vermerkt, dass die Haustürvertreter im Auftrag der Telekom tätig sind. Quelle: RFT

Soweit für RFT zu erkennen, sind die Drücker vermehrt seit etwa einer Woche vor allem im Stadtteil Nord „massiv aufgetreten“. Kundenrückmeldungen gebe es aber auch aus der Innenstadt, speziell zum Beispiel aus der Franz-Ziegler-Straße.

RFT hat inzwischen sogar Visitenkarten von den Haustür-Vertretern, die ihnen die eigenen Kunden übergeben haben. Darauf steht, dass die Herrschaften im Auftrag der Telekom tätig sind.

Kunden fühlen sich hinters Licht geführt

Das Brandenburger Unternehmen prüft derzeit rechtliche Schritte. Kunden würden sich bei Bedarf auch rechtlich verwertbar zu dem Sachverhalt äußern. Denn nach Aussage des technischen Leiters fühlen sie sich hinters Licht geführt.

Ob und wie viele Kunden RFT Kabel aufgrund der Abwerbemethoden verloren hat, vermag Heile noch nicht abzuschätzen. Mögliche Kündigungen würden erst einige Zeit nach dem Vertragsabschluss mit der Telekom eingehen. Dem Unternehmen gehe es darum, die Brandenburger rechtzeitig auf die Drückermethoden und die wahren Hintergründe hinzuweisen.

Von Jürgen Lauterbach