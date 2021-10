Brandenburg/H./Potsdam

„Es war die Hölle in der vergangenen Woche. Eine derartig große Welle habe ich noch nicht erlebt“, sagt Hans Kössel, Chefarzt der Kinderklinik Westbrandenburg (KWB) und für den Standort in der Stadt Brandenburg zuständig. Wie ihm geht es derzeit vielen Kinderärzten: Ungewöhnlich früh und ungewöhnlich oft bekommen sie es in diesem Herbst mit dem RS-Virus zu tun, der zu einer schweren – im schlimmsten Fall tödlichen – Atemwegserkrankung führt. War im Herbst/Winter 2020/21 ein Komplettausfall der RSV-Saison zu verzeichnen („Wir hatten im Vorjahr nur zwei Fälle“, so Kössel), so melden Krankenhäuser bundesweit bereits seit September, dass sich schwere RSV-Fälle bei Kindern deutlich häufen. „Auch in unserer Kinder- und Jugendklinik in Potsdam beobachten wir seit ungefähr zwei Wochen einen kontinuierlichen Anstieg“, sagt Thomas Erler, Ärztlicher Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am KWB in Potsdam. In Brandenburg und Potsdam nimmt das KWB täglich Säuglinge oder Kleinkinder mit stationär behandlungsbedürftiger RSV-Infektion auf.“ Etwa 50 Fälle hat Kössel in den zurückliegenden Wochen allein in Brandenburg gezählt.

Eine der großen Kinder- und Jugendkliniken

Das Klinikum Westbrandenburg gehört zu den großen Kinder- und Jugendkliniken in Deutschland. 50 Prozent hält das Potsdamer Bergmann-Klinikum, die andere Hälfte das Städtische Klinikum Brandenburg/Havel. An den beiden Standorten versorgt das Klinikum stationär rund 6000 Kinder und Jugendliche pro Jahr.

In beiden Einrichtungen behandelt das KWB derzeit zwischen zehn und zwölf kleine RSV-Patienten. Ihre Altersspanne reicht vom Neugeborenen bis hin zu vier Jahren. „Aktuell werden fünf Kleinkinder auf der Kinder-Intensivstation betreut und zwei erhalten eine Atmungsunterstützung“, sagt Erler zur Situation in Potsdam. In Brandenburg ist es ähnlich: Dort wurden in der Vorwoche zehn Kinder mit Sauerstoff versorgt, zwei davon auf der Intensivstation. Das führte in Brandenburg, wohin besonders schwer betroffene Kinder aus Umlandkliniken verlegt werden wenn sie intensivmedizinisch versorgt werden müssen, dazu, dass kurzzeitig ein Aufnahmestopp erlassen werden musste.

Der Begriff RS-Virus – oder auch RSV – steht für die englische Bezeichnung „respiratory syncytial virus“. Es handelt sich dabei um ein Virus, das die Atemwege infiziert. Der Erreger ähnelt dem Grippe-Virus, kommt weltweit vor und verursacht saisonal gehäufte Krankheitsausbrüche: In Europa erkranken die meisten Menschen zwischen November und April am RS-Virus. Dabei fällt seit Jahren auf: Beginnen die Erkrankungen bereits im Oktober, so ebbt die Welle meist im Februar/März wieder ab. Im nächsten Jahr beginnt die Saison dann meist später, dauert dafür aber länger. Hans Kössel hat eine These, warum die Kinder in diesem Jahr so stark betroffen sind: „Kontakte machen Infekte. Die stärken das Immunsystem.“ im Vorjahr habe es durch geschlossenen Schulen und Kitas kaum Kontakte gegeben, die Krankheit wurde nicht übertragen, das Immunsystem aber auch nicht gestärkt, so Kössel weiter, der die Kinderklinik schon fast ein Vierteljahrhundert führt.

Jungen neigen häufiger zu schwerem Verlauf

Etwa 50 bis 70 Prozent aller Kinder erkranken während ihres ersten Lebensjahres mindestens einmal an einer RS-Virus-Infektion. Nach dem zweiten Lebensjahr haben nahezu alle Kinder eine RS-Virus-Infektion durchgemacht. Mädchen und Jungen sind dabei gleich häufig betroffen. Allerdings neigen Jungen laut Erler viel häufiger zu einem schweren Krankheitsverlauf.

Bei Risikogruppen auch tödlicher Verlauf möglich

Eine Infektion mit dem RS-Virus gilt bei Säuglingen und Kleinkindern als häufigste Ursache für die Krankenhaus-Behandlung, die auf eine Atemwegserkrankung zurückgeht. Vor allem bei Frühchen und Säuglingen könne die Erkrankung einen schweren Verlauf nehmen: „Bei Frühgeborenen mit Lungenschäden sowie Kindern mit Herzfehlern verläuft die RSV-Infektion in einem von 100 Fällen sogar tödlich“.

Bei der Behandlung einer RSV-Infektion würden meist fiebersenkende Medikamente eingesetzt und kreislaufunterstützende Maßnahmen angewandt: „Sprich: viel trinken, gegebenenfalls häufiger in kleinen Schlucken“, sagt Erler Um das Sekret zu lösen und die Atemwege zu weiten, rät der Arzt zum Inhalieren. Bei Bedarf werde die Atemluft mit Sauerstoff angereichert – etwa über eine Maske. „In schweren Fällen kommen im Rahmen der Krankenhausbehandlung auch atmungsunterstützende Systeme zur Anwendung“, so Erler, „in kritischsten Fällen muss auch eine künstliche, invasive Beatmung eingesetzt werden.“

Schutz vor RS-Virus und Schutz vor Corona

Zwar seien vom RS-Virus am häufigsten Babys und Kleinkinder betroffen: „Prinzipiell können aber Menschen jeden Alters durch das RS-Virus krank werden.“ Besonders gefährdete Kinder können laut Erler – möglichst vor Beginn der Infektsaison – geimpft werden. Generell sollten Kinder vor RS-Viren mit den gleichen Maßnahmen geschützt werden, die auch für das Coronavirus gelten: Demnach sind viele Kontakte zu meiden – vor allem mit infizierten Personen – Räume sollten immer gut gelüftet, lange Aufenthalte in geschlossenen Räumen möglichst vermieden sowie die Hände häufig gewaschen werden.

Von Nadine Fabian und Benno Rougk