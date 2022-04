Raben

Das beliebte Osterspektakel kommt endlich wieder zurück auf die Burg Rabenstein im Hohen Fläming. „Seit nunmehr 25 Jahren lädt der Trendsetter historischer Themenfeste, Neuland-Zeitreisen, die Besucher aus Nah und Fern zum großen Osterspektakel auf die nördlichste Höhenburg Deutschlands ein“, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter.

Warum bei einer Zeitreise also in die Ferne schweifen? Das Mittelalter ist jedes Jahr zu Ostern zu den legendären Ritterfestspielen auf Burg Rabenstein im Hohen Fläming an vier Tagen zeitnah zu erleben.

Burgfräulein sind natürlich auch bei den Ritterfestspielen dabei. Quelle: Promo

Bei den nun mehr 26. Ritterfestspielen, von Karfreitag, 15. April, bis zum Ostermontag, 18. April, wird es bei zahlreichen Höhepunkten ganztägig richtig krachen. Ritter und Abenteurer wie Prinz Eisenherz, Robin Hood, Till Eulenspiegel, Don Quichotte, Bruder Proctus, aber auch Könige, prägten in den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten das stets spannende Osterspektakel.

Sie alle stellten ihren Mut unter Beweis. All ihnen gelang es aber nicht die verwunschene Jungfrau Rosemarie im Rabensteiner Burgfried von ihrer Verbannung zu befreien. Zum großen Osterspektakel hat sich eine waghalsige Gruppe furchtloser Recken mit ihren feurigen Rössern angesagt. Mit einer fulminanten Reitershow wollen sie das Herz der Burgschönheit sowie die Gunst der begeisterten Besucher im Sturm erobern.

Mittelalter-Spektakel auf der Burg Rabenstein

Da geht es hart auf hart, Pferd an Pferd, Lanze an Lanze und nur die ausgefuchstesten Ritter bleiben am Ende im Sattel. Jung und Alt, aus nah und fern, können sich in der einladenden Turnierarena im Burghof auf das lang ersehnte große Ritterturnier hoch zu Ross freuen.

Ritter kämpfen im Turnier auf Burg Rabenstein. Quelle: Frank-Peter Bürger

Dreimal täglich um 11, 14 und 17 Uhr gilt es wieder unter dem Jubel der Zuschauer eine Jungfrau zu erretten. Mit spitzen Lanzen, klirrenden Schwertern und lautem Schnauben der Pferde hält die Ritterschaft Einzug. Alle Besucher dürfen schon jetzt gespannt sein, wie es wohl diesmal ausgehen mag. Groß und Klein sind auf die Burg Rabenstein im Hohen Fläming aufs Herzlichste eingeladen.

Das geladene Volk kann den Start in den Frühling mit Deftigem aus der Pfanne, Süffigem aus dem Schankhahn und vielleicht sogar schon mit dem ersten Eis des Jahres genießen. Zur Eröffnung der Schlösser- und Burgensaison kann man sich an albernen Gauklern, lustigen Spielmännern und sagenumwobenen Jungfrauen aber auch an traditionellen Händlern und zahlreichen Handwerkern erfreuen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Öffnungszeiten: Karfreitag, 15. April, bis Ostermontag, 18. April, jeweils von 10 bis 19 Uhr. Tickets kosten 15 Euro für Erwachsene, zwölf Euro für Kinder. Familientickets sind für 38 Euro zu haben. Weitere Infos unter: www.burgrabenstein.de

Die MAZ vergibt 8 x 2 Freikarten für die Ritterfestspiele am langen Osterwochenende auf der Burg Rabenstein. Diese sind gültig für einen frei gewählten Tag. Wer die begehrten Tickets haben möchte, ruft am Dienstag, 12. April, ab 9 Uhr in der MAZ-Lokalredaktion in Bad Belzig unter der Telefonnummer 033841/585 16 an.

Von MAZonline