Radarfalle von Netzen schnappt weniger häufig zu

Der Blitzer von Netzen steht zwar immer noch gelegentlich an der Autobahn 2 am „Kilometer 9,8 Werder“. Doch offenbar registriert die Polizei längst nicht mehr so häufig wie zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 in diesem Tempo-80-Abschnitt auf der A 2 Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Amtsgerichtsdirektorin Adelheid van Lessen und ihre Brandenburger Richterkollegen können seit einigen Monaten durchatmen. Noch vor einem Jahr hatten sie jede Menge Ordnungswidrigkeitsverfahren zu bewältigen, von denen viele auf diesen einen Blitzer zurückzuführen waren.

Die MAZ berichtete im vergangenen Mai wiederholt darüber. Auch über konkrete Fälle, die verhandelt wurden.

Reihenweise Flensburg-Punkte

Die ohnehin stark beanspruchten Richter des Amtsgerichts Brandenburg verhandelten reihenweise über Bußgelder und Flensburg-Punkte, weil sich Hunderte Autofahrer aus ganz Deutschland gegen Bußgeldbescheide und drohenden Führerscheinverluste wehrten.

Das Amtsgericht Brandenburg/Havel ist für diese Fälle wegen des Tatorts Netzen örtlich zuständig. Im vergangenen Mai hatte die Gerichtsdirektorin auf Grundlage der ersten Monate im Jahr 2019 eine glatte Verdoppelung der Bußgeldsachen erwartet – eine Steigerung von 2400 auf etwa 4600 Gerichtsfälle.

Überlastung des Gerichts

Zugleich hatte Adelheid van Lessen gegenüber der Öffentlichkeit und auch der Polizei auf die Überlastung ihres Gerichts aufmerksam gemacht und darauf verwiesen, dass alle Verfahren verjähren, die nicht binnen eines halben Jahres verhandelt werden können.

Ob aus diesem Grund oder aus einem anderen. Der Blitzer von netzen ist längst nicht mehr ein so großes Thema im Amtsgericht wie vor einem guten halben Jahr befürchtet. „Statt wie seinerzeit 130 bis 150 Bußgeldeingänge im Monat verzeichnen wir inzwischen nur noch etwa 20 bis 25“, berichtet die Chefin des Gerichts.

Bei 3083 Bußgeldverfahren im Jahr 2019 ist das Amtsgericht Brandenburg Ende Dezember gelandet. Mindestens 30 Prozent davon, so schätzt die Richterin, entfallen auf die besagte Geschwindigkeitskontrolle.

In der normalen Kontrollplanung

Nach Auskunft von Polizeisprecher Oliver Bergholz findet der Kontrollpunkt auf der Autobahn bei Netzen noch immer Berücksichtigung. Er sei kein Schwerpunkt der Geschwindigkeitskontrollen. Wohl aber beziehe die Polizei ihn in die normale Kontrollplanung ein.

Relativ viele Autofahrer tappen an dieser Stelle in die Radarfalle, weil das Tempo dort auf gerade freier Strecke recht unvermittelt erst auf 100 und dann auf 80 Stundenkilometer gesenkt wird. Das geschieht wegen der dortigen Straßenschäden auf der Fahrbahn in Richtung Berlin.

Von Jürgen Lauterbach