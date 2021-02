Radeln im urbanen Stil, Elektro auf dem Vormarsch: Fahrrad-Boom hält 2021 an

Brandenburg an der Havel/Mittelmark

Große Durchsicht, platte Reifen, neues Zweirad: Mit dem sich ankündigenden Frühling werden die Drahtesel aus den Kellern geholt. In Brandenburg an der Havel und Bad Belzig kommen die Reparaturwerkstätten kaum hinterher. Zwischen Zwangsschließung und kaum noch händelbarer Nachfrage lag im Corona-Jahr 2020 nur ein Wimpernschlag. So sind bis heute vor allem Ersatzteile aus Übersee nicht lieferbar oder lassen lange Wochen auf sich warten. Fachhändler haben der MAZ verraten, warum 2020 ein gutes Fahrradjahr war und welche Trends Fahrradliebhaber in diesem Jahr nicht verpassen sollten.

Große Durchsicht und Ersatzteil-Mangel

Eher puristisch oder mit hochwertiger elektronischer Ausstattung, mal zweckmäßig oder für verschiedene Untergründe ausgerichtet: Die Auswahl an Fahrradtypen ist groß und sie erfreuen sich in Zeiten des Mangels von Auslandsurlaubs besonderer Beliebtheit.

Patrick Ehrenbrecht verkauft und repariert Fahrräder im Bikedog in Brandenburg an der Havel. Quelle: Archiv

„Wir haben viel zu tun. Umso mehr Räder verkauft werden, umso mehr Service muss auch gemacht werden“, weiß Patrick Ehrenbrecht vom Brandenburger Bikedog-Team. Gerade steht oft die große Durchsicht an. Obwohl, eigentlich läuft die Saison nicht erst seit der Frühling sich ankündigt, sondern bescherte das ganze Jahr über volle Auftragsbücher. Ärgerlich ist dabei, dass es vor allem bei Lieferanten aus Asien wie bei Shimano aufgrund der nicht abreißenden Nachfrage Lieferengpässe gibt. Doch das sei nicht nur ein lokales Problem, sondern sorge deutschlandweit ein stückweit für Stillstand was die Ausstattung des Drahtesels betrifft.

Rad-Boom im Corona-Jahr

Im Corona-Jahr hätte man den Händlern die Räder aus den Händen gerissen, gerade auch, weil Urlaub vor der Haustür gern mit ausgiebigen Touren verbunden worden sei, so Ehrenbrecht. Da kommt der Einzelhandel an seine personelle und materielle Belastungsgrenze.

So beschreibt es auch Manuela Ahlert aus Bad Belzig. Die Fahrrad-Expertin hält in ihrem Geschäft vor allem auch Trend-Bikes im SUV-Stil für ihre Kunden bereit. Die Elektro-Fahrräder bieten nicht nur High-Tech in puncto Ausstattung, sondern durch breitere Bereifung den Komfort eines Tourenrades. Je nach Akkukapazität kommt man damit zwischen 150 und 180 Kilometer weit. „Die Kunden sind anspruchsvoll und wünschen sich einen für sie perfekten Begleiter“, weiß Ahlert. Ein leichteres Modell wiegt um die 26 Kilo und kostet etwa 2500 Euro.

Seit 18 Jahren handelt sie mit Fahrrädern und repariert sich gemeinsam mit ihrem Mitarbeiter in der Werkstatt. Doch eine Nachfrage, wie im Frühjahr und Sommer 2020 hat sie bisher noch nicht gehabt. „Erst der Schock, dann der Boom würde ich sagen.“ Und auch in diesem Jahr kündigt sich eine ähnlicher Run auf die Zweiräder ab. Schon frühzeitig, bereits im August letzten Jahres, wurden die neuesten Modelle fürs Frühjahr geordert, um sie jetzt anbieten zu können. Denn einige Modelle in gängigen Rahmenhöhen oder bestimmten Farben sind bereits ausverkauft.

In der Werkstatt wartet ein Reparaturauftrag. Quelle: Natalie Preißler

Es sind die einfachsten Klein- und Ersatzteile wie ein Bremsblock oder die passende Kette, die Fahrrad und neuen Besitzer von der ersten Tour durch die Natur trennen. Dies kann auch schon mal eine Wochen oder im schlimmsten Fall mehrere Monate dauern. Auch die Nachfrage nach Reparaturen ist gerade so abzuarbeiten. „Ich befürchte, dass wir bei noch größerer Nachfrage auch mal ablehnen müssen“, meint die Bad Belziger Fahrrad-Fachfrau. Zu Spitzenzeiten repariert Ahlert bis zu zehn Fahrräder pro Tag. Immer abhängig davon, was gemacht werden muss. Sie selbst steigt auf ihrer regelmäßigen Abendtour am liebsten aufs Mountainbike.

Akkupflege und Helmpflicht

Die Wartung der SUV-Bikes ähnelt schon stark der eines Pkw. Fehlerspeicher auslesen, Software updaten: Hochpräzisierte Elektronik auf zwei Rädern. Die auch besonderer Pflege bedarf. „Das Fahrrad sollte im Winter nicht zu kalt stehen, dass kann die Leistung der Batterie mindern“, so ihr Tipp. Was sie zudem beobachtete: Vor allem Senioren, auch viele jenseits der 80, gönnen sich die modernen Räder. „Und ich bin jedes Mal erstaunt, wie gut sie mit der Technik zurecht kommen“, sagt Ahlert. Ohne Helm sollte allerdings niemand starten, auch wenn sich der unterstützende Motor bei 25 km/h automatisch abschaltet.

High-Tech auf zwei Rädern: Das bieten so genannte SUV-Bikes. Quelle: Natalie Preißler

Das Gegenmodell ohne Motor, welches sich gerade großer Beliebtheit erfreut ist das Gravelbike. Eine Mischung zwischen Rennrad und Mountainbike, mit dem man auch mal ins Gelände abbiegen kann, ohne große Mühe beim Durchqueren zu haben. Doch hier sind die Lieferzeiten hoch und viele Lieblingsmodelle aktuell vergriffen.

Akademiker radeln im urbanen Stil

Eher puristisch mögen es übrigens die Studenten hierzulande. Sie greifen gern zum Fahrrad, dass in seiner Grundausstattung nicht einmal Schutzbleche und Beleuchtung besitzt. „Das ist der so genannte Urban-Stil“, sagt Ahlert. Darin steckt ein bisschen Rennrad und der Wunsch nach Einfachheit und Nostalgie. Es sei den ursprünglichen Rädern von Kurierfahrern nachempfunden und ist mit Startkosten um die 300 Euro auch erschwinglich, sagt Händler Ehrenbrecht aus Brandenburg über den Trendsetter unter den jungen Akademikern.

Mit der zwangsweisen Besinnung auf die eigene Umwelt und Gesundheit erfährt das Fahrrad in unserer Region einen Boom, der sich aus Sicht der lokalen Händler gern fortsetzen darf. Jetzt fehlt nur noch die Möglichkeit, die Kunden nicht mehr nur per telefonischer Beratung und Abholung zum neuen Zweirad-Begleiter zu verhelfen, sondern sie auch wieder im Laden Fahrradluft schnuppern zu lassen. Dann steht einem radelreichen Sommer nichts mehr im Weg.

Von Natalie Preißler