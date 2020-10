Brandenburg/H

Trotz Nieselregen und grauem Himmel ging am Samstagmorgen ein Strahlen über die Gesichter der Handvoll Menschen, die sich in der Hauptstraße vor dem Weltladen versammelt hatten. Sie begrüßten lachend eine Gruppe dick eingemummelter und vor allem schwer beladender Radfahrer, die aus der Grabenstraße einbog. Sie alle hatten eine besonders süße Fracht an Bord, auf die sich das Brandenburger Begrüßungskomitee extrem freute. Denn die Radler brachten handgemachte Schokolade aus Amsterdam mit – sie befanden sich auf „ Schokofahrt“.

Zum ersten Mal leichter

„In Brandenburg werden wir das erste Mal leichter“, freute sich Schokofahrer Jens Kürsten bei der Einfahrt. Sieben Tage zuvor hatten sieben Radler insgesamt 150 Kilogramm Süßes in Weeze an der deutsch-niederländischen Grenze aufgeladen, um sie emissionsfrei nach Berlin zu transportieren.

Anzeige

Zur Galerie Voll bepackt kamen die Radler in Brandenburg an und lieferten die süße Ware aus. Damit wurde das Gepäck auf ihrer 600 Kilometer langen Fahrt von der niederländischen Grenze das erste Mal leichter.

Das ist Grundgedanke, der seit drei Jahren dezentral und privat organisierten Schokofahrt. Die Schokolade, deren fair gehandelte Kakaobohnen zweimal im Jahr mit dem Segelschiff aus der Karibik nach Amsterdam kommen, wird in der Manufaktur „Chocolatemakers“ hergestellt. Normalerweise laden die Radler das süße Gut unmittelbar in Amsterdam auf. Coronabedingt ist die Tour allerdings umorganisiert worden.

Bis zur Grenze ist die süße Fracht via Elektro-Transporter gekommen, wo die Radfahrer aus Berlin und Brandenburg sie übernahmen. Auf unterschiedlichen Wegen, zumeist jedoch mit der Bahn, sind sie dort hingereist. Teils mit eigenen, teils mit geborgten Lastenrädern, teils mit Anhängern am gewöhnlichen Tourenrad.

600 Kilometer lange Tour

Mit dem war auch Christian Spiekermann unterwegs, der sich zum ersten Mal an der Tour beteiligt hat. Seinem geliehenen Fahrradanhänger war die Strecke bei widrigen Witterungsverhältnissen anzusehen. Matschspritzer zierten die mit Plastik geschützte und gut vertäute Fracht.

Über den ADFC (Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club) hat der 36-Jährige von der Aktion gehört. „Ich habe zuerst bei Übungsfahrten mitgemacht, wo wir Gemüse oder Gurken aus dem Spreewald abholen“, sagt er über die Vorbereitung.

Nun fuhr er erstmals die große Tour mit. „Ich hab ein bisschen geschummelt und die großen, leichten Schokosegel aufgeladen“, erzählt er schmunzelnd. Für die alten Hasen völlig in Ordnung, schließlich hat es die fast 600 Kilometer lange Strecke durchaus in sich. Zwischen 80 bis 140 Kilometer pro Tag fuhren die Beteiligten.

„Wir sind gut durchgekommen“, sagt Jens Kürsten. „Es gab zwei kleinere Stürze, aber keine Personen- und keine Materialschäden. Nicht einmal einen Platten.“ Auch das Wetter befand er als Okay. Mit Regen hatten die Radler erst auf der vorletzten Etappe bis nach Wusterwitz zu kämpfen.

Schokolade wird über das ganze Land verteilt

Kürsten gehört zu den Schokofahrern der ersten Stunde. „Es ist schon meine achte Fahrt“, erzählte er. „Wir haben 2017 mit vier Leuten angefangen. Es ging von Amsterdam nach Münster.“ Zwei Mal im Jahr sind die Fahrer seitdem unterwegs. „Nach und nach ist das Netzwerk gewachsen.“

250 bis 300 Radler – vom Studenten bis zum Rentner – sind mittlerweile in verschiedenen Lokalgruppen unterwegs, um die süße Fracht zu verteilen. „Wir kommen schon in mehr als 30 Städte, haben selbst in die Schweiz und Österreich geliefert“, so Jens Kürsten.

Was ihn persönlich an der Tour gereizt hat: „Der Grund zum Fahrradfahren“, gibt der 34-Jährige zu. „Es ist ein Radurlaub in der Gruppe mit einem Mehrwert“.

„Wir können etwas bewegen“, sagt er. Schließlich soll die Schokofahrt einen Denkanstoß geben. „Wir müssen nicht alles mit dem Auto machen. Es geht auch anders“, macht Kürsten klar.

In drei Läden erhältlich

In der Havelstadt schaute der 34-Jährige das erste Mal vorbei, obwohl die Schokofahrt bereits im April auf Initiative von Mirjam Rehr vom ökologischen Verkehrsclub ( VCD) in Brandenburg stoppte. Damals kam allerdings auf Grund der Corona-Auflagen nur ein Radler vorbei.

Er brachte einen Teil der süßen Fracht in den Weltladen. Ute Wolf hat diesmal gleich doppelt soviel geordert, weil die zarte Versuchung so gut ankam. „Die sind einfach sehr gut“, lobt sie Qualität und Geschmack der Manufaktur-Süßigkeit.

80 Tafeln Vollmilch und 80 Tafeln mit 75 Prozent Kakaoanteil nahm sie am Samstag entgegen und bedankte sich mit liebevollen befüllten Lunchpaketen bei den Radlern. Die tankten beim Kaffee Energie für den letzten Part ihrer Tour. Noch am selben Tag ging es zum Brandenburger Tor nach Berlin. Von dort werden die Radler in den kommenden Tagen die Schoki in verschiedenen Läden der Hauptstadt abliefern.

Im Brandenburger Umfeld gibt es die Schokolade neben dem Weltladen in der Hauptstraße 66, bei Pachamama in der Ritterstraße 95 sowie in der Bildungsstätte Villa Fohrde.

Wer mehr über die ungewöhnliche Transportweise erfahren möchte, erhält Informationen unter www.schokofahrt.de.

Von Antje Preuschoff