Radewege nimmt Kurs auf neues Bürgerhaus

Beetzsee

Noch in diesem Jahr sollen die ersten Arbeiten für ein neues Bürgerhaus in Radewege beginnen. „Vielleicht schaffen wir 2022 die Baufreimachung und die Bodenplatte“, hofft Amtsdirektor Guido Müller. Die Baugenehmigung für den künftigen Dorftreff liegt bereits vor. Weichen muss dem Projekt das alte Spritzenhaus in der Dorfstraße. Das Vorhaben löst den bisherigen „Beetzseetreff“ ab, dessen barrierefreier Umbau schon vor einiger Zeit verworfen wurde. Mit rund 400 000 Euro ist das Radeweger Bürgerhaus der dickste Brocken im Haushalt der Gemeinde Havelsee. Allerdings ist die Maßnahme über zwei Jahre angelegt.

Fördermittel für Radewege

Der Bau in Radewege wird mit Fördermitteln unterstützt. So gibt es eine Zusage über 150 000 Euro für eine Förderung von EU und Land aus dem Topf für die ländlichen Räume. Weitere Zuschüsse erhofft sich die Verwaltung aus dem Kreisentwicklungsbudget. Bestenfalls könnte die gesamte Bausumme zur Hälfte aus Fördermitteln bestehen. Wenn das alte Spritzenhaus fällt, brauchen die Gemeindearbeiter allerdings ein neues Domizil. In Brielow ist das in der alten Schule eingerichtete Bürgerhaus inzwischen in Betrieb gegangen. Landfrauen und Jugendklub sind eingezogen. Die Gemeindevertreter von Beetzsee tagten bereits zum zweiten Mal in dem aus zwei ehemaligen Klassenzimmern geschaffenen Mehrzweckraum. Offizielle Eröffnung des Brielower Bürgerhauses soll am 1. Mai sein, wie Ortsvorsteher Martin Wetzel mitteilte.

Parkplätze für Brielow

Ein weiterer Haushaltsposten wird in diesem Jahr im Ortsteil Brielow die Öffentlichkeit berühren. So werden in der Hauptstraße weitere Parkflächen angelegt. Diese ergänzen die neuen, aber nicht ausreichenden Stellplätze zwischen Zahnarztpraxis, Kita, Bürgerhaus und Pfarrhaus. Der Auftrag ist bereits vergeben. Die Arbeiten sollen beginnen, sobald es das Wetter zulässt. Ortsbeiratsmitglied Manfred Gorecki mahnte nicht zum ersten Mal eine grundsätzliche Überplanung der Hauptstraße an, um die Zerfahrung der kommunalen Grünflächen vor den Häusern zu unterbinden.

Von Frank Bürstenbinder