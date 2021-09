Radewege

Sie sind motiviert, haben Ideen und können super gut kochen. Wo Radewege am schönsten ist, hat ein Gastro-Startup das Zeug zum Kultstatus. „Freunde am See“ heißt das Restaurant in erster Reihe zum Beetzsee. „Die Lage mit Blick auf das Wasser ist einfach fantastisch“, schwärmen Alexandra Decker und Christoph Wuttke. Mit dem Paar haben sich sieben kreative Leute zusammengefunden, die den Traditionsstandort an der Radeweger Ablage zu einer neuen Blüte verhelfen wollen.

Radeweger Fahrradgruppe mit Stammgästen

Sein Ziel hat das Team um die beiden Pächter trotz aller Corona-Widrigkeiten schon nach relativ kurzer Zeit erreicht. Jeden Montagabend zum Beispiel nimmt die Radeweger Fahrradgruppe nach dem Ausflug die Gaststätte in Beschlag. Für die sportlichen Stammgäste haben die „Freunde am See“ kurzerhand ihren Ruhetag auf den Donnerstag verlegt. Für die Macher hinter den Kulissen der Gaststätte, die zum größten Teil aus Berlin stammen, ist es die erste gemeinsame wirtschaftliche Unternehmung. Unter ihnen sind Architekten, Autoren, Juristen, aber auch eine Köchin und Mitstreiter aus der Gastronomie.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Radeweger Seebrücke befindet sich gegenüber der Gaststätte "Freunde am See". Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Mischung scheint zu funktionieren. „Die Radeweger und ihre Gäste sind froh und dankbar, dass es an diesem Ort wieder eine Speisekarte gibt“, berichtet Wuttke, der früher Gastronomen beriet und heute selbst in der Verantwortung steht. Dabei war der Start alles andere als ideal. Pfingsten 2020 durften die „Freunde am See“ mit dem Storch und den Fischen im Logo die Türen zur Gaststätte öffnen. Der erste Lockdown war gerade überstanden. Zuvor stand das Restaurant mehrere Monate leer. Eine neue Küche wurde eingebaut. Ein Mobilarwechsel im Gastraum und auf der Terrasse war fällig. „Wir haben richtig investiert – und dann kam Corona“, erinnert sich Alexandra Decker.

Zander aus der Havel

Doch die „Freunde am See“ schickten sich nicht gegenseitig nach Hause. Ihr Konzept, sich mit warmen Gerichten zum Abholen durch die Krise zu kochen, ging auf. Was sich für die Betreiber auszahlt, ist die konsequente Ausrichtung auf regionale Produkte. „Wenn bei uns Havelzander auf der Karte steht, dann ist der Fisch auch von hier“, stellt Wuttke klar. Persönlich holt er die Ware vom Fischereibetrieb Betge aus Plaue. Die Aalwochen in Radewege sind gerade vorbei. Aal auf der Haut gebraten in Weißwein-Salbei-Sauce mit Bratkartoffeln war neben Aal in Aspik der Renner. Einen festen Platz auf der Speisekarte hat der Zander im Bierteig ausgebacken. Zu den Lieferanten gehört auch die Fleischerei Lindner aus dem benachbarten Butzow und die Bio-Rinderhaltung von Familie Schulze in Briest. „Dieser einmalige Standort ist uns einfach Ansporn und Verpflichtung“, erklären die Betreiber ihr geradezu akribisches Augenmerk auf Produkte aus der Region.

Ulli & die Grauen Zellen, rbb-Reporter Ulli Zelle & Band mit Soul- und Rock der 60er - 80er Jahre, am 25. September ab 20 Uhr bei den „Freunden am See“ in Radewege. Quelle: promo

Doch nicht nur einer guten Küche und gepflegten Getränken haben sich die „Freunde am See“ verschrieben. Kulturelle Sahnehäubchen waren von Anfang an geplant. Die Terrasse vor der Kulisse des Beetzsees und der Radeweger Seebrücke schreit geradezu nach einem Jazz-Frühschoppen, einer Lesung in der Abendsonne und Live-Musik bei Mondschein. An diesem Sonnabend ist es wieder soweit. Die „Freunde am See“ stellen sich auf rund 300 Besucher ein, wenn die Berliner Band „Ulli & die grauen Zellen“ ab 20 Uhr zum Open-Air-Konzert erwartet wird. Die Musiker um Frontmann Ulli Zelle nehmen ihre Fans mit auf eine musikalische Reise durch die 60er-, 70er- und 80er-Jahre von den Beatles über Eric Burdon bis zu den Rolling Stones.

Von Frank Bürstenbinder