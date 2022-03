Radewege

Anne Rambow wuchtet zwei Pakete und ein vollgepackte Tasche aus ihrem Auto. „Wir müssen etwas tun. Ich kann nur hoffen, dass mit den Spenden die richtigen Leute erreicht werden“, sagt die Brielowerin, die eine weitere Hilfsaktion im Brandenburger Umland unterstützt. Gerade hat der Förderverein der Radeweger Grundschule „Am Beetzsee“ die Eltern der 234 Mädchen und Jungen aufgerufen, sich an der Versorgung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen zu beteiligen.

Spenden im Minutentakt

„Spielzeug und Textilien sind auf der Flucht nicht vordringlich. Dafür werden Medikamente, Batterien, Taschenlampen, Decken und haltbare Lebensmittel benötigt. Bei den Arzneien können es auch Husten- und Fiebersäfte sein“, klärt Melanie Warnke vom Förderverein ankommende Spender auf dem Schulhof auf. Sie bringen ihre Sachen in großen Säcken und Kartons. Die Resonanz auf den Aufruf ist gewaltig. Im Minutentakt rollen Autos vor den Schulanbau, wo Schulleiter Christoph Gericke den momentan nicht benötigten WAT-Raum als Sammellager zur Verfügung stellt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Melanie Warnke zeigt eines der vielen Kuscheltiere, die ukrainische Kinder erreichen sollen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Noch bis Freitag von 16.30 bis 18 Uhr können täglich Spenden auf dem Schulhof abgegeben werden, der als Ausnahme für diesen Zweck sogar befahren werden darf. „Wir haben allen Kindern einen Spendenaufruf für die Eltern mitgegeben. Doch es kommen auch Unterstützer, die mit der Schule sonst nichts zu tun haben. Wir sind dankbar über jede Spende und schicken niemanden zurück“, sagte Schulleiter Gericke der MAZ.

Schulleiter Christoph Gericke. Quelle: Rüdiger Böhme

Möglicherweise gehen nicht alle Dinge mit auf die Reise in die Ukraine. „Bei der Vorsortierung wird sich zeigen, was zunächst für die Flüchtlinge wichtig ist. Andere Sachen bleiben für den Fall eingelagert, dass Ukrainer auch in Beetzsee-Dörfern eine vorübergehende Bleibe finden“, teilte Marc Rudloff, Vorsitzender des Schulfördervereins, mit. Beim Transport der Spenden in Richtung Ukraine arbeiten die Radeweger mit der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft zusammen, die in Potsdam und in Brandenburg interkulturelle Zentren betreibt.

Schüler haben Fragen

Reichlich eingetroffen sind außerdem Hygieneprodukte, Windeln und so manches Kuscheltier, von dem sich ihre bisherigen Besitzer getrennt haben. Ist Putins Krieg gegen die Ukraine überhaupt ein Thema für Erst- bis Sechstklässler? „In den oberen Klassen schon. Natürlich ist das Wissen über Krieg bruchstückhaft. Da kommen viele Fragen hoch. Neulich wollte ein Junge wissen, ob es stimme, dass die Russen Raketen besitzen, die uns in 20 Minuten erreichen könnten. Bei der Beantwortung muss man schon sehr sensibel vorgehen“, berichtet Schulleiter Gericke. Die Spendenaktion trage jedenfalls dazu bei, die Jüngsten mit der Not anderer Menschen vertraut zu machen.

Jedes Gebinde wird nach der Spendenart gekennzeichnet, um eine schnelle Sortierung zu gewährleisten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ganz vorsichtig richtet sich die Radeweger Grundschule darauf ein, dass mit steigenden Flüchtlingszahlen eines Tages auch ukrainische Kinder an den Schulbänken sitzen könnten. „Wir haben unter Eltern schon mal rumgefragt, wer ukrainische oder russische Sprachkenntnisse hat. Möglicherweise werden wir Hilfe brauchen. Doch noch ist es nicht soweit. Niemand weiß im Moment wirklich, was die nächsten Tage bringen werden“, so Schulleiter Gericke.

Von Frank Bürstenbinder