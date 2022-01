Sie war die Krönung der Dorferneuerung. Doch seit zehn Jahren hängt die Radeweger Seebrücke durch. Das könnte sich in diesem Jahr ändern. Zumindest am Geld sollte ein Reparatur nicht scheitern.

Seebrücke senkt sich ins Modderloch: Neuer Anlauf für Reparatur in Radewege

Amt Beetzsee - Seebrücke senkt sich ins Modderloch: Neuer Anlauf für Reparatur in Radewege

Amt Beetzsee - Seebrücke senkt sich ins Modderloch: Neuer Anlauf für Reparatur in Radewege