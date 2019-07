Brandenburg/H

Ein Autofahrer und ein Radfahrer sind am Mittwoch um 8.15 Uhr in der Johann-Sebastian-Bach-Straße auf dem Görden in Brandenburg zusammengestoßen. Dabei erlitt der Radfahrer Verletzungen. Trotzdem gab er an, weiterfahren zu wollen, und fuhr tatsächlich davon. Der Renaultfahrer alarmierte die Polzei. Die ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer und wegen Unfallflucht gegen den Radfahrer. Am Auto entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Von MAZonline