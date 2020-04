Brandenburg/H

Ein 62 Jahre alter Autofahrer hat am Montag gegen 16.15 Uhr in der Magdeburger Landstraße einen Radfahrer leicht verletzt. Der Caddy-Fahrer hatte den Radler, der neben ihm fuhr, beim Rechtsabbiegen in die Straße Neuendorfer Sand übersehen. Beim Zusammenprall stürzte der Radler. Glücklicherweise waren seine Verletzungen so leicht, dass er nicht ärztlich behandelt werden musste.

Gegen den Autofahrer läuft nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei 3000 Euro.

