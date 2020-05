Radfahrer demonstrieren vorm Theater

Brandenburg/H

Für bessere Radwege demonstrierten ein Dutzend Radfahrer am Mittwochnachmittag vor dem Brandenburger Theater am Rande der dort stattfindenden Stadtverordnetenversammlung. Angemeldet hatte die Aktion Gero Walter, Kreisvorsitzender des alternativen Verkehrsclub Deutschland VCD.

„Es geht uns um bessere Radwege durch die Stadt. Vor allem wollen wir frühzeitig an den Planungen beteiligt werden, damit nicht solche ,Radwege’ wie jüngst an der Bauhofstraße entstehen“, sagt Walter. Gegenüber Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU), der sich kurz einer Diskussion stellte, wiederholte er: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis an dieser Stelle ein schwerer Unfall passiert.“

Der Rathauschef versprach, sich das Problem gemeinsam mit den Verwaltungsfachleuten noch einmal anzusehen. Er verwies gleichzeitig darauf, dass diese Variante des Weges an der Bauhofstraße zwischen Trauerberg und Hausmannstraße zweimal im Stadtentwicklungsausschuss Ende 2017 und Anfang 2018 vorgestellt und für gut befunden worden war.

Den Radfahrern geht es auch beispielsweise darum, dass beispielsweise in der Steinstraße kein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Auto- und Radfahrern zu halten sei. Auch die Planungen für den B-102-Abschnitt zwischen Gördenbrücke entlang von August-Bebel- und Fontanestraße bis zur Europakurve seien kritikwürdig. So sollen beispielsweise auf der Westseite der August-Bebel-Straße nur noch Radfahrer in Richtung Innenstadt fahren können, aber nicht wie bisher auch in Richtung Hohenstücken.

