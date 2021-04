Brandenburg/H

Brandenburg an der Havel hat eine Zensur bekommen. Eine 4 minus. Knapp 500 Radfahrer haben bewertet, wie sie das Radfahren in ihrer Stadt finden. Im Notendurchschnitt ist eine 4,3 dabei herausgekommen.

In zweijährlichen Abständen ruft der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) seit 2012 dazu auf, das Radfahren in der eigenen Stadt zu bewerten. Dabei helfen 27 Kriterien, die abgefragt und beurteilt werden.

In Brandenburg an der Havel haben sich diesmal 468 Frauen und Männer beteiligt. Der ADFC zählt die Havelstadt zur Ortsgrößenklasse 50.000 bis 100.000 Einwohner. In dieser Klasse liegt Brandenburg an der Havel im Endergebnis unter 110 vergleichbaren Orten auf Rang 88, also ziemlich weit hinten und schlechter als Frankfurt an der Oder.

Radfahrer sind deutschlandweit kritisch und vergeben insgesamt nur selten gute oder gar sehr gute Noten. Der Klassenbeste Nordhorn schafft aber immerhin die Durchschnittsnote 2,64, während Schlusslicht Lüdenscheid bei Note 5,01 landet.

Selbst für Brandenburg an der Havel ist also sogar noch Luft nach unten. Die Bewertung war in den vergangenen acht Jahren stets relativ mies, hat sich nun aber noch einmal etwas verschlechtert. Besser bewertet als in den Vorjahren wurde einzig der Winterdienst auf Radwegen mit der auch nicht gerade berauschenden Note 4,1.

Eine Qual: das Fahren im Mischverkehr

Die schlimmste Einzelnote – nämlich ein glattes mangelhaft – vergeben die Brandenburger Radfahrer für das „Fahren im Mischverkehr mit Kfz“, eine abermalige Verschlechterung im Vergleich zu den früheren Fahrradklimatests.

Falls das Radfahren in der Stadt in der jüngeren Vergangenheit beworben oder gefördert wurde, ist das nicht weiter aufgefallen. Die Noten 5,0 und 4,8 sprechen an dieser Stelle jedenfalls eine andere Sprache. Das Sicherheitsgefühl der Radfahrer in Brandenburg an der Havel ist mit der Note 4,7 bewertet und so schlecht wie nie zuvor.

Mehr Stress als Spaß

Eine beinahe gute Note gibt es für die Stadt nur an einer einzigen Stelle. Der Feststellung, „alle fahren Fahrrad“, stimmen viele Radfahrer offenbar zu und vergeben Schulnote 2,6. Das Problem dabei: Radfahren in Brandenburg an der Havel macht offenkundig wenig Spaß, wovon die Durchschnittsnote 4,1 Zeugnis ablegt.

Der Stress überwiegt. Konflikte mit Autos sind im Urteil der 468 Befragungsteilnehmer ebenso ein größer werdendes Problem (Note: 4,7) wie Hindernisse auf Radwegen (4,4), die Verkehrsführung an Baustellen (4,9) sowie das Fahren auf Radwegen und Radfahrstreifen (4,6).

Andere sind auch nicht viel besser

Wie gesagt, auch woanders ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Die meisten anderen Orte in der Größenklasse von Brandenburg an der Havel schneiden keineswegs um Radlängen besser ab. Die 110 bewerteten Orte dieser Größenordnung schaffen nur die Durchschnittsnote 4,0.

Potsdam kommt immerhin bei ihren Radlern deutlich besser weg. Der Potsdamer Notenschnitt von 3,67 wird erheblich verschlechtert durch das dortige Problem des Fahrraddiebstahls. Das Problem besteht in Brandenburg an der Havel zwar ebenfalls, aber nicht ganz so stark.

Von Jürgen Lauterbach