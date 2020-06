Brandenburg/H

Ein Radfahrer ist mit seinem Vehikel am Donnerstagmorgen in der Magdeburger Straße in Brandenburg in die Gleise der Tram geraten. Der 38-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus.

Am Fahrrad entstand ein Schaden von 200 Euro.

Von MAZ