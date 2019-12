Brandenburg/H

Ein 35 Jahre alter Brandenburger ist an diesem Sonntag kurz nach Mitternacht auf dem Görden in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Polizisten stellten starken Alkoholgeruch bei dem Radfahrer in der Pariser Straße fest.

Sie lagen richtig. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Nachdem er eine Blutprobe abgegeben hatte und die Beamten ihm die Weiterfahrt untersagten, wurde der Brandenburger aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Er erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von MAZ