Brandenburg/H

Ein Radfahrer hat am Montag gegen 6.40 Uhr die Magdeburger Straße überquert. Dabei geriet sein Vorderrad in die Schienen und verkantete sich. Der 39-Jährige stürzte und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie in einer Klinik behandelt werden mussten.

Rettungssanitäter versorgten den Mann zunächst vor Ort, anschließend entschieden sie, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Die Polizei nahm den Unfall auf. Am Fahrrad entstand ein Schaden von 200 Euro.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ