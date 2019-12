Brandenburg/H

Am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr war ein 42 Jahre alter Radfahrer von der Neuendorfer Straße in Richtung Caasmannstraße unterwegs. An der Ampel will er die Zanderstraße überqueren, also den Zentrumsring, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Noch ehe er Mittelinsel erreicht, schaltet die Ampel für ihn auf Rot um. Gleichzeitig haben die Fahrzeuge auf der Zanderstraße, die in Richtung Hauptbahnhof unterwegs sind, wieder Grün.

Der Radfahrer denkt eigenen Angaben zufolge, dass er es noch rechtzeitig über die Zanderstraße schaffen würde. Doch das gelingt ihm nicht.

Autofahrer sieht ihn in Dunkelheit nicht

Der Fahrer eines Skodas erkennt den komplett schwarz gekleideten Radler in der Dunkelheit nicht rechtzeitig. Er bremst zwar noch scharf. Aber den Zusammenstoß kann er nicht mehr verhindern.

Der Radler stürzt und verletzt sich leicht. Medizinische Betreuung an der Unfallstelle benötigt der Mann jedoch nicht. An Fahrrad und Skoda entsteht nur leichter Sachschaden in einer Höhe von 1000 Euro.

Von MAZ