Mit seiner Einschätzung, dass die Havelstadt nicht gerade zu den fahrradfreundlichsten Kommunen zählt, trifft Reisejournalist Maximilian Semsch den Nerv unserer Leser. Nicht wenige haben seine Schilderung der problematischen Infrastruktur im Zentrum bestätigt – und der MAZ gleich weitere gefährliche Stellen beschrieben.

Wo sind noch gefährliche Ecken für Radfahrer? Gerade im Frühjahr und Sommer steigen viele Menschen auf das Rad, um ihre Arbeits- und Alltagswege zu erledigen. „Das ist politisch so gewollt - und diese Entwicklung soll im Sinne des Klimapakets sogar kräftig vorangetrieben werden“, heißt es seitens des ADFC. Allerdings hinkt der Straßenausbau hinterher und das Radfahren ist auch in der Havelstadt kein Vergnügen. Ein Problem schildert Christine Tollkamp, doch wo hapert es noch? Wenn Sie, liebe Leser, mit dem Rad unterwegs sind und einige Stellen als besonders problematisch oder gefährlich erachten, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an brandenburg-stadt@maz-online.de. Benennen Sie die Straßenecke und schildern kurz die dortige Lage.

Eine Leserin, die täglich auf ihrem Drahtesel in der Stadt unterwegs ist, ist Christine Tollkamp. Sie wappnet sich dabei nicht nur regelmäßig gegen die von Semsch beschriebene Situation Mühlendamm – Domlinden – Krakauer Straße, sondern auch den ganzen Weg weiter stadtauswärts Richtung Klein Kreutz.

Vertrackte Situation

Hinter der Brücke an der Vorstadtschleuse wird der Radverkehr auf die linke Seite gelenkt. Die Radler benutzen nun also in beide Richtungen den Weg. Der ist gut befahren, denn unter anderem führt der Storchenradweg dort entlang.

Als besonders gefährlich empfindet Tollkamp dabei den Kreuzungsbereich Weseramer Straße. Denn hier ist durch den Supermarkt-Parkplatz eine schwierige Verkehrssituation geschaffen worden, mit der die Brandenburgerin sich auf ihrem Nachhauseweg andauernd konfrontiert sieht. Beim Einbiegen links in die Weseramer Straße wird ihr regelmäßig die Vorfahrt genommen.

„Die vom Parkplatz kommenden Autos fahren einfach, weil sie denken, es gilt rechts vor links“, schildert Christine Tollkamp. „Oder sie stellen sich so hin, dass ich nicht in die Weseramer Straße einbiegen kann.“

Lösungsideen vorhanden

Die Situation vor Ort ist durchaus vertrackt. Denn die ausfahrenden Supermarkt-Kunden werden von schräg links über den Radweg auf die Krakauer Straße geleitet. Das „ Vorfahrt gewähren“-Schild in der Weseramer Straße ist aus dieser Perspektive schlecht zu sehen. Der abgesenkte Bordstein kann ihnen Aufschluss über die Regelung geben –und die Tatsache, dass sie sich auf eine Bundesstraße zubewegen.

Die Brandenburgerin will den Autofahrern dennoch keinen Vorwurf machen. Die Radfahrer sind teilweise in schwarzer Kleidung und in der Dämmerung ohne Licht extrem schlecht zu sehen, weiß sie. Und: „Die Einfahrt ist doof gebaut“, findet Tollkamp.

Sie hat deswegen schon häufiger mit dem Amt für Straßen und Verkehr gesprochen, bisher ergebnislos. Dabei gibt es aus ihrer Sicht Möglichkeiten, die Gefahrenquelle zum minimieren. „Der Weg könnte zur Einfahrt werden und die Autofahrer werden hinter Norma über eine Ausfahrt rausgeleitet. Der Platz ist da“, meint Christine Tollkamp. Auch ein Stoppschild an der Parkplatzabfahrt ist denkbar, um die Autofahrer davon abzuhalten, auf den Radweg zu brettern.

Von Antje Preuschoff